Наши разведчики в Таджикистане впервые использовали на учении новые автоматы

В ходе учения спецподразделений ОДКБ, которые проходят в Таджикистане, разведчики российской 201-й военной базы впервые использовали для решения тактических задач современные автоматы АК-12.

"Партия таких автоматов пришла на замену ранее стоявших на вооружении разведывательных подразделений 201-й военной базы АК-74 в сентябре этого года. Ранее военнослужащие применяли новый автомат только в ходе занятий по огневой подготовке, выполняя упражнения контрольных стрельб вне тактической обстановки", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Три года назад АК-12 приняли на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Масса автомата составляет 3,5 кг, калибр - 5,45 мм, дальность прямого выстрела - 440 метров, скорострельность оружия - 650 выстрелов в минуту. Автомат позволяет вести огонь в трех режимах: одиночными выстрелами, автоматическим огнем, очередью с отсечкой в два выстрела. На него можно устанавливать коллиматорные, оптические и ночные прицелы.

По сравнению с предыдущими версиями автомата, АК-12 обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы при ведении огня очередями. Также повысился запас живучести ствола, для производства которого используют новую технологию.

Напомним, что в конце августа нынешнего года Минобороны РФ в рамках форума "Армия-2021" заключило контракты с группой компаний "Калашников" на поставку в Вооруженные силы новых автоматов. "Подписаны государственные контракты на изготовление и поставку автоматов Калашникова АК-12 калибра 5,45", - сообщили тогда в ведомстве.

Об автомате АК-12 впервые широко заговорили лет пять назад, когда минобороны выбирало оружие для использования в боевой экипировке "Ратник". Тогда основным конкурентом нового автомата Калашникова был модернизированный АЕК-971 завода им. Дегтярева. После долгих колебаний заказчики остановились на ижевском АК-12 калибра 5,45 мм. В числе его достоинств эксперты называют переработанный спусковой механизм, позволяющий перезарядить автомат одной рукой без передергивания затвора при смене магазина.

В бытность замминистра обороны Юрий Борисов (ныне он вице-премьер) говорил, что приоритет АК-12 главным образом состоит в его ценовой характеристике - новое изделие концерна "Калашников" обойдется ведомству всего лишь на четверть дороже, чем штатные автоматы Калашникова. А еще АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения.

Юрий Гаврилов