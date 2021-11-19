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Интерфакс-АВН

Российские военные снова испытали "Циркон"

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С. Шойгу
С. Шойгу.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о новом успешном испытательном пуске Северным флотом гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в четверг российские военные сообщили о новом успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Цикрон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море.

"Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря. По данным объективного контроля полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Цель поражена прямым попаданием. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что экипаж фрегата "Адмирал Горшков" выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон" в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия.

До этого военные сообщали об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков", в частности, в июле этого года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

4 октября российские военные провели первый испытательной пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки Северного флота.

В октябре бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко сказал "Интерфаксу", что "Циркон" значительно усилит потенциал российского флота.

"Скоростные характеристики ракеты не подлежат сомнению. Защиты от "Циркона" ни у кого нет", - сказал тогда Кравченко.

"В ближайшей перспективе "Цирконами" будут оснащаться и подводные лодки - это усилит возможности нашего Военно-морского флота по борьбе, в том числе, с авианосными группировками", - сказал адмирал.

3 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания ракеты "Циркон" завершаются, она поступит на вооружение российского флота в 2022 году.

Как сообщал "Интерфакс", Минобороны РФ 24 августа на военно-техническом форуме "Армия-2021" подписало контракт на поставку ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ)

8 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контракт на поставку в Вооруженные силы РФ "Цирконов" носит долгосрочный характер.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов. В декабре 2019 года президент сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
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