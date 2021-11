«Синдром Кесслера»: как сбитый спутник может лишить всех космоса

Лавинообразное увеличение мусора на орбите грозит лишить всех землян космоса

После того, как на этой неделе Россия провела испытания своей противоспутниковой системы, миру пришлось вспомнить об одном экстремальном сценарии, при котором разрушение спутников на околоземной орбите может привести к лавинообразному размножению космических обломков. Что представляет собой так называемый «Синдром Кесслера» - в материале "Газета.Ru".

Сценарий каскадного размножения обломков на околоземной орбите, которые уничтожат космический телескоп Hubble и Международную космическую станцию, был красочно изображен в фильме «Гравитация» с Сандрой Буллок в главной роли, а вспомнить обо всем этом заставил подрыв собственного спутника, произведенный российскими военными ранним утром в понедельник, 15 ноября. Представители многих космических агентств мира выразили возмущение этими экспериментами и напомнили, что окружающее космическое пространство - это общий ресурс, а космические войны недопустимы. Насколько же в действительности реально и неизбежно негативное развитие событий?

Планы о проведении подобных экспериментов заранее не были обнародованы, а после того, как космические ведомства разных стран выразили свое возмущение, Роскосмос заверил партнеров, что опасность миновала: «На текущий момент экипаж Международной космической станции штатно выполняет работы согласно программе полета. Орбитальные параметры станции находятся в так называемой зеленой зоне. Остальные вопросы не входят в компетенцию госкорпорации «Роскосмос». Тем не менее спустя какое-то время Россия признала, что проводились испытания противоспутникового оружия. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия уничтожила на орбите недействующий спутник «Целина-Д» в рамках деятельности «по обеспечению обороноспособности, направленной на предотвращение внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на Земле существующими и перспективными космическими средствами других государств».

Уничтоженный спутник был запущен в 1982 году и не работал уже несколько десятилетий. Каким именно оружием его сбили, доподлинно неизвестно. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что была использована «перспективная система», которая «ювелирно поразила старый спутник».

В результате на орбите образовалось облако космического мусора. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на эти обвинения напомнил, что Пентагон сам испытывал подобные орбитальные ударные вооружения. Известно также, что в январе 2007 года Китай применял свою версию противоспутникового оружия, что в тот момент тоже вызвало возмущение США и других стран. С китайского космодрома Сичан в провинции Сычуань была запущена баллистическая ракета, которая на высоте 865 км уничтожила старый метеорологический спутник Feng Yun 1C, выведенный на орбиту в 1999 году.

После того, как российские военные уничтожили свой неработающий спутник, экипаж МКС был вынужден укрыться в спускаемых аппаратах, так как обломки, пролетавшие на большой скорости в опасной близости от МКС, могли нарушить герметичность станции. В некоторых случаях спутники и космические корабли сейчас могут еще маневрировать, уходя от особо угрожающего им космического мусора, но, возможно, ситуация рано или поздно окажется такой, когда число обломков на орбите станет расти как снежный ком, и все возрастающее число столкновений на орбите фактически отрежет человечество от космоса. Сам этот сценарий, на первоначальных стадиях которого мы, возможно, уже находимся, получил наименование синдрома Кесслера.

Дональд Кесслер, работавший тогда в NASA, рассмотрел этот сценарий в своей основополагающей статье 1978 года под названием « Collision frequency of artificial satellites: The creation of a debris belt ».