Фрегат "Адмирал Горшков" отстрелялся гиперзвуковой ракетой "Циркон"

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море. Как сообщили в Минобороны РФ, ракета успешно поразила морскую цель в Белом море прямым попаданием.

Там отметили, что, по данным объективного контроля, полет "Циркона" соответствовал всем заданным параметрам. Очередная стрельба гиперзвуковым "Цирконом" проводилась в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия. Для обеспечения стрельб в районе испытаний находились надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Ранее Владимир Путин заявил, что со следующего года ракета поступит на вооружение ВМФ. Первой субмариной, в чье штатное вооружение войдет "Циркон" станет АПЛ "Пермь", многоцелевой подводный крейсер проекта 885М "Ясень-М". Это пятая подлодка в серии "Ясеней".

Александр Степанов