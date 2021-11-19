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Российская газета

Фрегат "Адмирал Горшков" отстрелялся гиперзвуковой ракетой "Циркон"

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Источник изображения: rg.ru

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море. Как сообщили в Минобороны РФ, ракета успешно поразила морскую цель в Белом море прямым попаданием.

Там отметили, что, по данным объективного контроля, полет "Циркона" соответствовал всем заданным параметрам. Очередная стрельба гиперзвуковым "Цирконом" проводилась в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия. Для обеспечения стрельб в районе испытаний находились надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Ранее Владимир Путин заявил, что со следующего года ракета поступит на вооружение ВМФ. Первой субмариной, в чье штатное вооружение войдет "Циркон" станет АПЛ "Пермь", многоцелевой подводный крейсер проекта 885М "Ясень-М". Это пятая подлодка в серии "Ясеней".


Александр Степанов

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Страны
Россия
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Адмирал Горшков
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