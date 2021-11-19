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Известия.ru

«Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу ракетой «Циркон»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морской мишени из Белого моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ 18 ноября.


«Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон». Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря»,— говорится в сообщении.

По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Цель была поражена прямым попаданием. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Ранее, 3 ноября, президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года. Глава государства добавил, что проводимые испытания подтвердили уникальность также комплексов «Пересвет» (комплекс лазерного оружия) и «Авангард». В настоящее время завершаются испытания «Циркона».

30 октября стало известно, что испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» с надводного носителя начнутся в ноябре и будут проходить до конца 2021 года. Пуски будут выполнены с фрегата «Адмирал Горшков».

Ранее, 4 октября, были завершены испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки. Командующий Северным флотом Александр Моисеев рассказал, что в рамках программы испытаний выполнена ракетная стрельба с ракетоносителя с подводной лодки «Северодвинск» (атомной подводной лодки проекта 885/885М).

В конце июня Путин анонсировал, что МБР «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство. По его словам, уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал».


Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Адмирал Горшков
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