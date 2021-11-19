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ЦАМТО

Китай поставил ВМС Бангладеш ПЗРК QW-18A

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ПЗРК QW-2
ПЗРК QW-2 (Syanvey-2) производства китайской компании CASIC.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 18 ноября. Китай поставил Военно-морским силам Бангладеш партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) QW-18A.

Об этом сообщает Navyrecognition.com со ссылкой на информацию, размещенную на сайте The Bangladesh Defense Analyst от 12 ноября.

QW-18A – это улучшенная версия QW-18, которая представляет собой переносную зенитную ракетную систему с возможностью всенаправленного поражения в инфракрасном диапазоне воздушных целей на малой и очень малой высоте со скоростью полета более 300 м/с. Дальность действия – от 500 до 5000 м, высота – от 10 до 4000 м. ПЗРК может быть интегрирован с другими системами противовоздушной обороны для создания полноценной эшелонированной системы ПВО.

Использование ПЗРК на борту кораблей представляет собой недорогое решение для их защиты от воздушных угроз, особенно тех, которые не имеют корабельной ПВО. Его можно использовать для защиты надводных кораблей от большинства обычных воздушных угроз, таких как противокорабельные ракеты, боевые самолеты, вертолеты и БЛА.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Китай
Проекты
БПЛА
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