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Корабль-трансформер «Сергей Котов»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Черноморский флот ждет усиление.

Минобороны уже утвердило график испытаний и передачи кораблей ВМФ.

Об этом рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. До конца года в состав Черноморского флота войдет патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов». Это так называемый корабль-трансформер. 

Он может нести беспилотники и подводных роботов, а в случае необходимости его вооружение можно усилить за счет контейнерных систем. Эксперты отмечают, что он необходим для сопровождения кораблей НАТО, заходящих в Черное море, визиты которых в последнее время участились.

Местом его постоянного базирования станет Новороссийск. Сейчас завершаются испытания корабля на заводе в Керчи. На его борту находится не только экипаж, но и сдаточная команда. Они проверяют работу вспомогательных механизмов, энергетической установки, средств связи и навигации, рулевого устройства и других систем корабельного оборудования. Также им предстоит выяснить, соответствуют ли реальные мореходные характеристики заложенным при проектировании.

Сейчас в строю находятся три патрульных корабля проекта 22160 - «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин». Все они входят в состав Черноморского флота.

«Павел Державин» также следил за действиями в Черном море штабного корабля Mount Whitney и эсминца Porter ВМС США.

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Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
22160
NATO
БПЛА
Робот
ЧФ
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