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Российская газета

Минобороны РФ эвакуировало из Афганистана более 380 человек

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Источник изображения: rg.ru

Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России проводят эвакуацию из Афганистана более 380 граждан РФ, а также Беларуси, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. Как сообщили в военном ведомстве, министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил создать для вывоза людей авиационную группировку, которая вылетела с аэродрома Чкаловский в Кабул. Каждый борт доставил в Афганистан 36 тонн гуманитарного груза от Российской Федерации.

Для оказания медицинской помощи гражданам России и других стран на борту каждого самолета находятся бригады военных медиков, у которых есть необходимое медицинское оборудование и медикаменты.

Кроме того, на всех самолетах сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Ранее, 25 августа, военные самолетами из Афганистана эвакуировали около 400 граждан Российской Федерации, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.


Александр Степанов

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Страны
Армения
Афганистан
Белоруссия
Киргизия
Россия
Таджикистан
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Украина
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