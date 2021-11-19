Великобритания против России: как британская армия смотрится в сравнении с путинской (Daily Express, Великобритания)

Великобритания поддержит военно-морской флот Украины из-за растущего беспокойства о возможном российском «вторжении», пишет Daily Express. Авторы британского издания задумались, а что наши военные могут противопоставить России? Триста танков против 13 тысяч? Зато авианосца целых два.

Великобритания заключила сделку, в рамках которой она поможет укрепить украинский военно-морской флот, после всплеска опасений, что Россия может готовить вторжение. Как британские вооруженные силы смотрятся в сравнении с российскими?

Британия и Украина заключили сделку, которая позволит Киеву брать у Лондона кредиты на покупку британских военных кораблей и ракет. Новость появилась как раз в тот момент, когда Россия разместила на границе с Украиной десятки тысяч военнослужащих, что, по данным спецслужб США, породило страх вторжения.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Ben Wallace) и его украинский коллега Алексей Резников сообщили в совместном заявлении: "Мы озабочены усилением военного присутствия и военной активностью России на границе с Украиной.

Государственный суверенитет и территориальная целостность Украины неоспоримы.

У наших правительств нет желания быть враждебными или пытаться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию".

Однако Россия, вероятно, воспримет эту сделку как провокацию, тем более что Украина не является членом НАТО, тем не менее межправительственный альянс заявил о своей поддержке.

Неподалеку от границы с Украиной Россия разместила около 90 тысяч войск, многие видят в этом повторение ситуации с аннексией Крыма в 2014 году.

В ответ президент Росси Владимир Путин назвал эти заявления "алармистскими", но при этом не объяснил, почему в регион направили столько войск.

Тем временем после периода относительного затишья отношения Запада и Россию ухудшаются: Москву обвинили в организации миграционного кризиса на границе между Польшей и Белоруссией, основной союзницей России.

Украина входила в состав Советского Союза до его распада в 1991 году. Многие считают, что, взяв Украину под российский контроль, Путин воплотит в реальность своё видение "Великой России".

Как британская армия смотрится в сравнении с российской?

По данным портала Global Firepower, публикующего рейтинг военной мощи, Россия обладает вторыми по могущественности вооруженными силами в мире, уступая только США.

Сравним с Британией. По оценкам, общая численность личного состава вооруженных сил России составляет три миллиона служащих, в Великобритании - только 275,66 тысяч.

Российские военно-воздушные силы в 5,6 раза превосходят британские: в сумме у Москвы 4163 военных летательных аппаратов (в том числе истребителей, транспортных самолетов и вертолетов), у Лондона - 733.

Другой шокирующий показатель: у России 12950 танков, в то время как у Великобритании - 227.

У Лондона, по данным Global Firepower, пять тысяч единиц бронетехники, что по сравнению с Москвой мало: у неё их 27 тысяч.

Однако Великобритания может похвастаться двумя авианосцами, в то время как Россия только одним.

Что касается иных морских боевых машин, таких как подлодки и миноносцы, русские нас значительно обошли: у них 16 миноносцев и 62 подлодки, а у нас шесть и десять соответственно.

Со времен распада Советского Союза Россия продолжает комплектовать свою армию призывниками.

Ежегодно в вооруженные силы призывают сотни тысяч мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Они служат в армии, силах МВД, пограничных войсках и других военных подразделениях.

Военная служба по призыву подвергается жесткой критике внутри страны, и некоторый даже дают взятки, чтобы не оказаться в армии.

После реформы 2008 года срок службы сократили с двух лет до 12 месяцев.

Элисс Хигам (Aliss Higham)