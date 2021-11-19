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Испытания российской противоспутниковой ракеты: насколько велика угроза? (The National Interest, США)

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Испытания новой ракеты системы ПРО
Испытания новой ракеты системы ПРО.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Активно занимаясь созданием собственного противоспутникового оружия, США осуждают испытания такой ракеты Россией. Они подаются Вашингтоном как угроза международной космической деятельности. Россия обвинения отвергает. Сергей Лавров отмечает непоследовательность американцев, отказывающихся от договора о предотвращении гонки вооружений.

Администрация Байдена осудила российские испытания российской противоспутниковой ракеты.

Россия испытала противоспутниковую ракету наземного базирования, что вызвало тревогу в Вашингтоне. Запуск проведен на фоне растущей военной напряженности между Россией и членами Организации Североатлантического договора.

"15 ноября Министерство обороны России успешно провело испытание, в ходе которого был нанесен удар по не функционирующему несколько десятилетий российскому спутнику "Целина-Д", находящемуся на орбите с 1982 года", - говорится в заявлении Министерства обороны России. "Это правда, что мы успешно протестировали передовую систему будущего. Она поразила старый спутник с ювелирной точностью", - добавил министр обороны России Сергей Шойгу.

Этот запуск является первым, в ходе которого российские военные продемонстрировали способность сбивать космические спутники с помощью ракеты наземного базирования. "Россия издавна была заинтересована в разработке противоспутникового оружия, чтобы иметь возможность нейтрализовать американский военно-космический потенциал в случае военного конфликта, а также быть способной уничтожить средства противоракетной обороны США космического базирования, которые могут угрожать российскому ядерному потенциалу сдерживания", - сказал газете The Washington Post Брайан Уиден, директор по планированию программ в Secure World Foundation. Уиден отметил, что в последние годы Россия тоже проводила противоспутниковые испытания, но в тех случаях спутники поражали другие спутники и не производили такого значительного количества космических останков.

Этот ракетный запуск вызвал резкое осуждение со стороны администрации Байдена.

"Российская Федерация безответственно провела деструктивное… испытание противоспутниковой ракеты наземного базирования против одного из ее собственных спутников, - сказал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. - На данный момент по результатам этих испытаний было установлено появление более 1500 отслеживаемых орбитальных обломков и сотен тысяч кусков более мелкого орбитального мусора, которые теперь угрожают интересам всех стран".

Испытание "ясно демонстрирует, что заявления России о недопустимости милитаризации космоса лживы", - добавил Прайс. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что испытание поставило под угрозу Международную космическую станцию и будет представлять опасность для международной космической деятельности на долгие годы. Между тем Москва отклонила опасения США по поводу удара по спутнику.

"Соединенным Штатам точно известно, что образовавшиеся в момент испытаний фрагменты с точки зрения параметров орбиты не представляли и не будут представлять никакой угрозы для орбитальных станций, спутников и космической активности", - говорится в заявлении Минобороны России. Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг критику США во время пресс-конференции 16 ноября. "Мы бы предпочли, чтобы Соединенные Штаты, наконец, сели за стол переговоров, вместо того чтобы выдвигать безосновательные обвинения, и обсудили свои озабоченности по поводу договора, с помощью которого Россия и Китай предлагают предотвратить гонку вооружений и который США никак не могут принять", - сказал Лавров.


Марк Эпископос (Mark Episcopos)

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