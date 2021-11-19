Британский истребитель F-35 отправился на морское дно

Британская палубная авиация лишилась одного из недавно приобретённых истребителей F-35B. Вчера, 17 ноября, информационное агентство BBC сообщило о том, что самолёт упал в море сразу после взлёта с палубы авианосца HMS Queen Elizabeth.

Инцидент произошёл в международных водах Средиземного моря. Лётчик совершал плановую операцию, но вскоре после взлёта истребитель упал в воду. Сам пилот не пострадал и вскоре вернулся на палубу авианосца. Несмотря на аварию, авиакрыло HMS Queen Elizabeth, состоящее из восьми истребителей (после аварии — семи) F-35B Великобритании и десяти самолётов морской пехоты США, продолжает свою работу. За последние полгода эти машины совершили порядка 2000 успешных взлётов и посадок с палубы авианосца.

Взлёт F-35B с палубы HMS Queen Elizabeth Источник изображения: royalnavy.mod.uk

По словам министра обороны Великобритании Бенджамина Уоллеса, самолёт попытаются поднять с морского дна. Поскольку внешнее вмешательство исключается, расследование аварии будет сосредоточено на выявлении технических неисправностей или же человеческой ошибке.

F-35B Lightning II — одна из трёх модификаций новейшего истребителя-бомбардировщика F-35. Ключевая особенность F-35B — возможность вертикального взлёта и посадки, что позволяет использовать эти самолёты на вертолётоносцах и универсальных десантных кораблях, имеющих лётную палубу.