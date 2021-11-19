Для войск РХБ защиты разрабатывается мобильный многоцелевой робототехнический комплекс

ЦАМТО, 18 ноября. В России разрабатывается мобильный многоцелевой робототехнический комплекс войск РХБ защиты МРК-РХБЗ в составе двух наземных робототехнических средств и двух БЛА на базе "Орлан-10" с комплектами сменного навесного оборудования.

Данный комплекс проходит предварительные испытания. Он оснащен помехозащищенной системой управления и передачи данных. Входящие в его состав роботы способны выполнять задачи как в автоматическом режиме, так и под управлением оператора.

Наземные средства комплекса обеспечат ведение радиационной и химической разведки на удалении до 6 км, радиус действия беспилотного летательного аппарата из состава комплекса по передаче служебной информации составит 25 км, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.