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ЦАМТО

Для войск РХБ защиты разрабатывается мобильный многоцелевой робототехнический комплекс

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Военнослужащий подразделения РХБЗ
Военнослужащий подразделения РХБЗ.
Источник изображения: © Константин Морозов/ТАСС

ЦАМТО, 18 ноября. В России разрабатывается мобильный многоцелевой робототехнический комплекс войск РХБ защиты МРК-РХБЗ в составе двух наземных робототехнических средств и двух БЛА на базе "Орлан-10" с комплектами сменного навесного оборудования.

Данный комплекс проходит предварительные испытания. Он оснащен помехозащищенной системой управления и передачи данных. Входящие в его состав роботы способны выполнять задачи как в автоматическом режиме, так и под управлением оператора.

Наземные средства комплекса обеспечат ведение радиационной и химической разведки на удалении до 6 км, радиус действия беспилотного летательного аппарата из состава комплекса по передаче служебной информации составит 25 км, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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Робот
РТК
ЯО
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