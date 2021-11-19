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ЦАМТО

На вооружение Висленской мотострелковой дивизии ЗВО принята новейшая система управления войсками

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Иллюстрация к теме ЕСУ ТЗ.

ЦАМТО, 18 ноября. На вооружение Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской и Белгородской областях принята система управления тактическим звеном ЕСУТЗ.

Новейшая система управления, поставленная в войска ЗВО в текущем году, позволяет довести указания до каждого командира подразделения, а также получить обратную информацию о выполнении приказа и принятых решениях.

Система предназначена для комплексного управления войсками с использованием систем навигации, а также спутниковых и беспилотных средств наблюдения. Благодаря полной интеграции в систему бронетехники, оснащенной бортовым компьютером, можно получать и отдавать боевые распоряжения, определять координаты местоположения и выводить на экран ноутбука электронную карту с боевой обстановкой.

Унифицированный программно-технический комплекс позволяет интегрировать каждую единицу бронетехники в единую сеть, наряду с беспилотными комплексами, системами РЭБ, средствами разведки, наведения и огневого поражения.

В аппаратуре применяется новейшая технология высокоскоростной передачи информации, обеспечивающая скорость до 34,3 Мбит/с. Это позволяет в режиме реального времени передавать голосовые сообщения, видео, данные радиолокационного оборудования и камер слежения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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