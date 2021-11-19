Войти
Известия.ru

Самолеты ВКС РФ доставили в Афганистан 108 тонн гуманитарного груза

103
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России, прибывшие в Афганистан для эвакуации 380 граждан РФ, доставили в страну 108 т гуманитарного груза. Об этом в четверг, 18 ноября, журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что российские самолеты доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и в настоящий момент осуществляют посадку эвакуируемых граждан из Афганистана.

Из страны будут вывезены более 380 граждан РФ, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины), а также Афганистана, отметили в ведомстве.

Ранее в этот день посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал, что Россия поставит афганскому народу около 100 т гуманитарной помощи. По его словам, в страну доставят большую партию гуманитарых грузов, сформированных МЧС РФ. Это продукты, медикаменты, товары первой необходимости, добавил дипломат.

17 ноября секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Афганистан не должен вновь стать «полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков». Он считает, что события в Афганистане могут пойти по катастрофическому сценарию, если новые власти в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию, а международное сообщество — оказать афганскому народу поддержку.


Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Афганистан
Белоруссия
Киргизия
Россия
США
Украина
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
ОДКБ
ООН
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
Медицина
Похожие новости
01.09.2021
Шойгу назвал обстановку в Афганистане критической
03.06.2020
«Важны, но ненадежны, и наоборот» - о книге «Союзники»
16.10.2017
Коллективная оборона прирастает воздушно-космической
02.12.2013
Заместитель Министра обороны России Анатолий Антонов встретился с представителями ведущих СМИ
04.05.2012
Оценка перспективных потребностей ВС Казахстана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 00:13
  • 99
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 18.11 23:08
  • 3
В США удивились размерам Су-75
  • 18.11 21:08
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Черном море
  • 18.11 19:53
  • 1
Доктрина Байдена на Украине. Вооружить Киев, чтобы спровоцировать Москву
  • 18.11 19:47
  • 2
Переброску польских средств ПВО к белорусской границе показали на видео
  • 18.11 18:06
  • 1
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 18.11 13:31
  • 2
Индийский космический аппарат избежал удара с американским
  • 18.11 13:14
  • 9
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 18.11 12:23
  • 1
IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами
  • 17.11 23:06
  • 2
Длинная рука России
  • 17.11 21:38
  • 5
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 17:09
  • 1
Израиль показал уничтожителя Т-90
  • 17.11 17:04
  • 1
Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео
  • 17.11 17:02
  • 1
Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1
  • 17.11 16:56
  • 123
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?