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Вдоль морских границ Франции проходят крупные военно-морские учения

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Источник изображения: vpk-news.ru

Франция начинает крупномасштабные военно-морские учения POLARIS 21, которые пройдут в западной части Средиземного моря и у атлантического побережья страны, сообщили в пресс-службе ее ВМС.

В учениях, которые продлятся до 3 декабря, будет задействована практически половина всех кораблей французского военно-морского флота, в том числе авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Charles de Gaulle, большой десантный корабль Tonnerre класса Mistral, ракетные фрегаты и атомные подводные лодки. 

В учениях примут участие также части и подразделения ВВС и армии. Общая численность войск составит 6,5 тыс. военнослужащих, в том числе 4 тыс. моряков, говорится в сообщении. 

Кроме того, в учениях POLARIS 21 предполагается участие боевых кораблей США, Испании, Греции, Италии и Великобритании.

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