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Известия.ru

В Пентагоне заявили о непонимании действий России у границ Украины

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Соединенным Штатам неизвестны цели российских властей в связи с приписываемыми Вооруженным силам РФ перемещениями на границе с Украиной. Об этом в среду, 17 ноября, заявил на брифинге министр обороны США Ллойд Остин.

«Что касается скопления сил на границе с Украиной, то мы внимательно следим за этой ситуацией. Мы не знаем наверняка, какой замысел преследует [президент России Владимир] Путин, но эти передвижения, определенно, привлекают наше внимание, и я призываю РФ быть более прозрачной относительно своих намерений и принять меры для выполнения Минских соглашений», — отметил глава Пентагона.

По словам министра, ни якобы активность российских ВС у границ Украины, ни недавние испытания России, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат, «не способствует атмосфере безопасности и вызывает у США глубокое беспокойство».

Остин уточнил, что регулярно поддерживает контакты по этому вопросу с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американским генералом Тодом Уолтерсом. Кроме того, глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что поддержка США «территориальной целостности и независимости Украины остается незыблемой».


15 ноября агентство Bloomberg, ссылаясь на американских чиновников, сообщило, что США и их союзники в Европе рассматривают вариант о новых санкциях против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Кроме того, обсуждается и вариант увеличения военной помощи Киеву. Отмечается, что официальный представитель Белого дома отказалась комментировать данную информацию.

Примечательно, что за последнее время западные СМИ стали активнее распространять данные о якобы военной активности России. Так, 11 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заметил, что материал агентства является пустым, безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, провокационных действий в настоящий момент становится всё больше. Он указал, что всё это не может оставлять Россию индифферентной к тому, что происходит.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения РФ на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует. В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими. В Минобороны РФ, в свою очередь, указали, что именно НАТО наращивает активность у границ России.

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