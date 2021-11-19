National Review (США): чувствуя слабость Запада, Путин набирает силу в Европе

В США ситуацию расшатывает стоящий во главе страны президент, который либо не может, либо не желает демонстрировать силу, а Европа «плывет без руля и ветрил». В этих условиях Россия создает кризисы на нескольких фронтах, еще больше разобщая Европу. Трансатлантический альянс ждет долгая, «жаркая» зима, пишет National Review.

Россия вновь сосредотачивает войска на границе с Украиной и использует в качестве оружия поток нелегальных мигрантов в Восточную Европу.

Владимир Путин всегда был способен увидеть возможности. Теперь, когда он наблюдает за Западом он, похоже, чувствует его слабость.

Американский президент, неоднозначно воспринимаемый и непопулярный у себя в стране, оказался некомпетентным и слабым еще и за рубежом. Досадные политические ошибки его администрации (уступка в отношении строительства газопровода "Северный поток - 2", катастрофический вывод войск из Афганистана, неспособность реагировать на систематические нападения на американских дипломатов и сотрудников разведки, в результате которых у тех наблюдались признаки "Гаванского синдрома"), стали сигналами, свидетельствующими о проведении примиренческой политики, прекрасно понятыми в Москве.

Европа, со своей стороны, похоже, занята другими делами и осталась без управления. Вопрос передачи руководства в Германии пока еще не решен. Единственное, о чем можно сказать с уверенностью, это то, что преемник канцлера Меркель вступит в должность, не имея такого же влияния. У французов начинается год выборов, и поэтому, они, естественно, переключатся на внутренние проблемы. ЕС, продолжая борьбу с непокорными членами, которые не в полной мере исповедуют его господствующую ортодоксальность, не нашел времени, чтобы наметить убедительный план борьбы с гибридными атаками России, не говоря уже об агрессивных действиях со стороны Китая.

Путин осознает этот момент и, когда температура падает, он усиливает накал, создавая серию одновременных кризисов, чтобы вызвать раскол в Европе, оказать на нее давление и ослабить ее. Он использует мигрантов в качестве "оружия", чтобы дестабилизировать Латвию, Литву и Польшу. Он использует энергетическую войну, чтобы заставить Европу быстрыми темпами сертифицировать "Северный поток - 2". Он разжигает огонь сепаратизма на Балканах и угрожает активизировать продолжающуюся войну России против Украины и увеличить ее масштабы.

На протяжении последних четырех месяцев Белоруссия ведет интенсивную гибридную войну против своих соседей, помогая мигрантам из Афганистана, стран Африки и Ближнего Востока приезжать в Минск…, а затем отвозя их на автобусах (и подталкивая прикладом винтовки) к границе с соседними странами - Латвией, Литвой и Польшей. Там представители белорусских госорганов избивают мигрантов, отказывают им в предметах первой необходимости, а иногда и физически заставляют их пытаться незаконно пересечь границу.

Подвергаясь этому круглосуточному натиску, страны Восточной Европы задействовали дополнительное число пограничников и военнослужащих и начали возводить стены и заграждения. Одна лишь Польша сосредоточила вдоль своей границы с Белоруссией 15 тысяч военнослужащих.

При том, что белорусский диктатор Александр Лукашенко - это мстительный социопат, с некоторых пор стало абсолютно ясно, что в Минске он больше не хозяин. На этой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki) объяснил: "Эта атака, которую осуществляет Лукашенко, имеет своего вдохновителя в Москве, и вдохновителем является президент Путин".

Для Путина это знакомый и любимый сценарий. Россия воспользовалась своим положением в Сирии, чтобы использовать потоки направлявшихся в Европу мигрантов в качестве оружия и при этом содействовала нелегальным мигрантам в пересечении северной границы России с Финляндией и Норвегией.

Россия знает, что в Европе нет ничего, что воспринималось бы так неоднозначно и создавало бы столько проблем, чем большой приток мигрантов. Подход к мигрантам, основанный на "принципе Полианны" (согласно которому ум человека на бессознательном уровне прямо ориентирован на восприятие исключительно положительных сообщений, как будто касающихся его - прим пер.), который был распространен в некоторых странах Европы в 2015 году, давно ушел в прошлое, но Путин знает, что укрепленная граница открывает другие возможности. Москва, несомненно, воспользуется похолоданием, чтобы подчеркнуть страдания мигрантов (в которых она цинично обвинит Запад), тем самым несправедливо изображая европейские страны крайне жестокими. Из-за того, что Польша и Брюссель в настоящее время расходятся во мнениях по поводу судебных реформ и вопросов суверенитета, выбор Путина представляется еще более удачным. Во вторник министр иностранных дел России имел наглость предложить Европе заплатить Белоруссии за прекращение гибридной войны на ее границах - классическая тактика хулигана-вымогателя.

А южнее Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным украинских властей, вдоль границы и на оккупированном Донбассе находится 90 тысяч российских военнослужащих. Кроме того, по имеющимся сведениям, ближе к фронту Россия перебрасывает "по меньшей мере, батальон" танков.

Не исключено, что действия России являются ответом на недавнее использование Украиной турецкого беспилотника, несмотря на постоянное использование БПЛА с летальным вооружением на борту российскими и поддерживаемыми Россией сепаратистскими силами. Украинские войска в основном отказались от использования БПЛА, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Вне всякого сомнения, Москва бряцает оружием для того, чтобы оказать давление на Украину, которая уже находится под прицелом у России в энергетическом плане. Возможно, Россия рассчитывает, что в результате постоянного чередования стягивания и частичного отвода войск украинские силы станут "менее восприимчивыми", после чего когда-нибудь в будущем можно будет начать новое наступление.

Украина подвергается нападениям с 2014 года. После недавнего завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" у Москвы появилось больше возможностей для сокращения транзита газа через Украину, что лишит страну важных доходов, необходимых во многом для защиты от агрессивных действий России.

Для использования Россией энергетической войны время, выбранное Путиным, оказалось наиболее благоприятным. В сентябре запасы газа в Европе сократились до десятилетнего минимума. "Газпром" начал закачку газа в пять подземных хранилищ в Европе лишь на этой неделе. Высокие цены на газ стали благом для кремлевской казны, и с приближением зимы Россия стремится использовать свое доминирование на европейском энергетическом рынке, чтобы добиться быстрой сертификации "Северного потока - 2". В идеале это произойдет до того, как в Берлине к работе приступит новое правительство, которое может оказаться менее покладистым и менее готовым идти на компромисс в отношении любимого проекта Путина.

Наконец, на Балканах Россия уже давно поддерживает Республику Сербскую, пытаясь тем самым помешать Боснии и Герцеговине в реализации ее мечты о полном вхождении в трансатлантическое сообщество. Недавно ситуация достигла кризисного уровня, чему способствовали шаги Милорада Додика (Milorad Dodik), направленные на отделение Республики Сербской от Федерации Боснии и Герцеговины.

Балканы долгое время были наиболее уязвимым мягким подбрюшьем Европы, и Россия, провоцируя волнения, пытается дестабилизировать ситуацию в регионе. Как раз на этой неделе британский министр заявил, что в сегодняшнем кризисе он видит "руку России".

В США ситуацию расшатывает стоящий во главе страны президент, который либо не может, либо не желает демонстрировать силу, а Европа занята своими проблемами и "плывет без руля и ветрил". В этих условиях Россия делает ставку на то, что, создавая кризисы на нескольких фронтах, она еще больше разобщит Европу и ослабит трансатлантический альянс.

Этой осенью геополитическая температура в Европе и вокруг нее достигает точки кипения. Если страны Запада не будут действовать сообща, чтобы ослабить растущее давление, трансатлантический альянс ждет долгая, "жаркая" зима.

Дэниел Кочис (Daniel Kochis)