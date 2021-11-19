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Интерфакс-АВН

Франция начинает крупномасштабные военно-морские учения в Средиземном море и Атлантике

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Самолёты на лётной палубе авианосца Charles de Gaulle.
Самолёты на лётной палубе авианосца Charles de Gaulle.
Источник изображения: businessinsider.com

Париж. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Франция в четверг начинает крупномасштабные военно-морские учения POLARIS 21, которые пройдут в западной части Средиземного моря и у атлантического побережья страны, сообщили ее ВМС.

По имеющимся данным, в учениях, которые продлятся до 3 декабря, будет задействована практически половина всех кораблей французского военно-морского флота, в том числе авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Charles de Gaulle ("Шарль де Голль"), большой десантный корабль Tonnerre ("Тоннер") класса Mistral ("Мистраль"), ракетные фрегаты и атомные подводные лодки.

В учениях примут участие также части и подразделения ВВС и армии. Общая численность войск составит 6,5 тыс. военнослужащих, в том числе 4 тыс. моряков, говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
Мистраль (Mistral)
Проекты
Авианосец
Военные учения
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