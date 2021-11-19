Первая ступень ракеты Electron после запуска успешно приводнилась в Тихом океане

Вашингтон. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Первая ступень ракеты Electron, стартовавшей в четверг из Новой Зеландии на орбиту с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) американской компании геопространственной разведки BlackSky, успешно приводнилась в Тихом океане с помощью парашютной системы, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

"Приводнение подтверждено", - говорится в сообщении.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен в 14:38 по новозеландскому времени (в 04:38 мск) со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Приводнение первой многоразовой ступени носителя с помощью парашюта в Тихом океане произошло через примерно 10 минут после запуска. Она будет поднята из воды специальным спасательным судном. Для компании Rocket Lab это уже вторая подобная операция. Первая попытка была успешно осуществлена в ноябре прошлого года. В перспективе первую ступень планируется ловить при спуске на парашюте с помощью вертолета.

Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия стала 22-м полётом ракеты, 3 из которых были неудачными.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стоимостью вывода на орбиту грузов с помощью ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.