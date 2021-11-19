Войти
Известия.ru

Великобритания согласилась продать Украине военные корабли и ракеты

112
0
0
Источник изображения: Фото: wikimedia.org

Великобритания продаст Украине военные корабли и ракеты после того, как министр обороны королевства Бен Уоллес подпишет новое соглашение с Киевом на фоне роста напряженности в отношениях с Россией. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает газета The Telegraph.

Договор позволит Украине получить кредиты от Великобритании для покупки британских военных кораблей и ракет.

Сделка будет включать в себя закупку двух противоминных кораблей, подобных HMS Brocklesby британского королевского флота, совместное производство восьми ракетных кораблей, а также поставку и модернизацию систем вооружения на уже входящих в ВМС Украины кораблях.

Кроме того, планируется совместное производство фрегата и техническая поддержка Украины для строительства военно-морской инфраструктуры.

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в среду в парламенте, заявил, что Украина по историческим причинам не имеет гарантии безопасности от держав НАТО, поскольку не входит в Североатлантический альянс. Поэтому, подчеркнул глава британского кабмина, «мы должны сделать так, чтобы все понимали, что цена просчета на границах как Украины, так и Польши будет огромной».

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соглашение Великобритании и Украины о кредите на военные цели стало очередным доказательством наращивания британской военной активности у границ России.

При этом 16 ноября Бен Уоллес и его украинский коллега Алексей Резников отметили, что Великобритания и Украина не хотят враждовать с Россией, но в то же время страны обеспокоены ее военной активностью на украинской границе.

Украинский портал «Зеркало недели» 14 ноября сообщил, что Лондон выделил Киеву £1,7 млрд на развитие флота. По данным издания, эти деньги будут выделены в кредит, который Киев должен вернуть к 2031 году. Украина, как отметил портал, потратит часть этих средств на строительство новых судов и морских баз.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, 17 ноября отметил, что Киев прикрывает свои действия по подрыву Минских соглашений путем нагнетания «страшилок» про российскую угрозу. Кроме того, он указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский не против того, чтобы спровоцировать инциденты в Донбассе, надеясь на помощь Запада.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Великобритания
Польша
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
04.12.2019
В 70-летие НАТО Москва сеет раздор внутри альянса: терроризм — новый враг (Al Araby, Великобритания)
15.07.2016
Заседание Совета Россия-НАТО: прорыва не было (The Washington Post, США)
15.02.2016
Альянс рвется стать соседом?
07.07.2014
"Грачи" прилетели
01.07.2014
Работа над прикрытием
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 00:13
  • 99
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 18.11 23:08
  • 3
В США удивились размерам Су-75
  • 18.11 21:08
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Черном море
  • 18.11 19:53
  • 1
Доктрина Байдена на Украине. Вооружить Киев, чтобы спровоцировать Москву
  • 18.11 19:47
  • 2
Переброску польских средств ПВО к белорусской границе показали на видео
  • 18.11 18:06
  • 1
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 18.11 13:31
  • 2
Индийский космический аппарат избежал удара с американским
  • 18.11 13:14
  • 9
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 18.11 12:23
  • 1
IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами
  • 17.11 23:06
  • 2
Длинная рука России
  • 17.11 21:38
  • 5
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 17:09
  • 1
Израиль показал уничтожителя Т-90
  • 17.11 17:04
  • 1
Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео
  • 17.11 17:02
  • 1
Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1
  • 17.11 16:56
  • 123
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?