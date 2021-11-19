Великобритания согласилась продать Украине военные корабли и ракеты

Великобритания продаст Украине военные корабли и ракеты после того, как министр обороны королевства Бен Уоллес подпишет новое соглашение с Киевом на фоне роста напряженности в отношениях с Россией. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает газета The Telegraph.

Договор позволит Украине получить кредиты от Великобритании для покупки британских военных кораблей и ракет.

Сделка будет включать в себя закупку двух противоминных кораблей, подобных HMS Brocklesby британского королевского флота, совместное производство восьми ракетных кораблей, а также поставку и модернизацию систем вооружения на уже входящих в ВМС Украины кораблях.

Кроме того, планируется совместное производство фрегата и техническая поддержка Украины для строительства военно-морской инфраструктуры.

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в среду в парламенте, заявил, что Украина по историческим причинам не имеет гарантии безопасности от держав НАТО, поскольку не входит в Североатлантический альянс. Поэтому, подчеркнул глава британского кабмина, «мы должны сделать так, чтобы все понимали, что цена просчета на границах как Украины, так и Польши будет огромной».

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соглашение Великобритании и Украины о кредите на военные цели стало очередным доказательством наращивания британской военной активности у границ России.

При этом 16 ноября Бен Уоллес и его украинский коллега Алексей Резников отметили, что Великобритания и Украина не хотят враждовать с Россией, но в то же время страны обеспокоены ее военной активностью на украинской границе.

Украинский портал «Зеркало недели» 14 ноября сообщил, что Лондон выделил Киеву £1,7 млрд на развитие флота. По данным издания, эти деньги будут выделены в кредит, который Киев должен вернуть к 2031 году. Украина, как отметил портал, потратит часть этих средств на строительство новых судов и морских баз.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, 17 ноября отметил, что Киев прикрывает свои действия по подрыву Минских соглашений путем нагнетания «страшилок» про российскую угрозу. Кроме того, он указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский не против того, чтобы спровоцировать инциденты в Донбассе, надеясь на помощь Запада.