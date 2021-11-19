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Интерфакс-АВН

Испытание китайского гиперзвукового оружия в США считают угрозой на ближайшую перспективу

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Министр обороны США Ллойд Остин в Киеве
Министр обороны США Ллойд Остин в Киеве.
Источник изображения: © REUTERS, Gleb Garanich

Вашингтон. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон расценивает испытание китайского гиперзвукового оружия как постоянную угрозу, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Вы знаете, что нас беспокоит военный потенциал, который продолжает развивать Китай. Я уже подчеркивал, что мы рассматриваем Китай как вызов на ближайшую перспективу", - заявил в среду Остин на брифинге.

"Мы продолжаем делать все, что можем, чтобы разработать соответствующие средства, а также правильный подход, который, как нам кажется, будет необходим и эффективен в столкновении любого рода в будущем, будь то Китай, Россия или любая другая страна", - продолжил он.

"Мы напряженно работаем над тем, чтобы гарантировать защиту нашей страны от ряда возникающих угроз", - заключил министр обороны США.

США и ранее выражали обеспокоенность китайским испытанием гиперзвукового оружия.

В оборонной компании Raytheon Technologies Corporation отмечали, что США "по меньшей мере, на несколько лет" отстают от Китая в разработке гиперзвукового оружия.

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Страны
Китай
Россия
США
Компании
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
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