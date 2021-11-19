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ТАСС

Эксперты из разных стран обсуждают в ЦПК перспективы пилотируемой космонавтики

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Логотип ЦПК Гагарина
Логотип Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина".
Источник изображения: https://1c-bitrix-cdn.ru/

В международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос" участвуют представители предприятий России, США, Хорватии, Индии, Мексики

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Проблемы и перспективы пилотируемого освоения космического пространства обсуждают на открывшейся в среду в Звездном городке международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос" представители предприятий России, США, Хорватии, Индии, Мексики и других стран. Об этом говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

"Открыл конференцию начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов. Он отметил, что в этом году принимают участие представители 67 российских и зарубежных предприятий, что говорит о неподдельном интересе к темам докладов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ЦПК, в рамках конференции специалисты обсуждают профессиональную деятельность космонавтов, научно-прикладные исследования и эксперименты на орбите, технические средства подготовки космонавтов, внекорабельную деятельность, медицинские и психологические аспекты отбора, подготовки и профессиональной деятельности космонавтов и другие вопросы. Мероприятие завершится в пятницу.

В пленарном заседании, прошедшем в среду, приняли участие исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко, начальник Центра Максим Харламов, его заместитель - командир отряда космонавтов Олег Кононенко. С приветствием с орбиты к участникам конференции обратились космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на МКС, глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель и другие участники.

"Руководитель офиса NASA в Звездном городке Даглас Уиллок в своем выступлении отметил, что восхищен взаимодействием ЦПК со студентами в области исследования и решения новых задач в пилотируемой космонавтике", - отметили в ЦПК.

В рамках первого дня конференции Центр подготовки космонавтов подписал соглашение с НИИ Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика. Оно направлено на популяризацию космических и цифровых технологий и вовлечению в них детей и молодежи.

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