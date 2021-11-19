Трансформер и содержание: Черноморский флот усилят новым патрульным кораблем

Черноморский флот ждет усиление. Минобороны уже утвердило график испытаний и передачи кораблей ВМФ, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. До конца года в состав Черноморского флота войдет патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов». Это так называемый корабль-трансформер. Он может нести беспилотники и подводных роботов, а в случае необходимости его вооружение можно усилить за счет контейнерных систем. Эксперты отмечают, что он необходим для сопровождения кораблей НАТО, заходящих в Черное море, визиты которых в последнее время участились.

Черноморский флот ждет усиление. Минобороны уже утвердило график испытаний и передачи кораблей ВМФ, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. До конца года в состав Черноморского флота войдет патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов». Это так называемый корабль-трансформер. Он может нести беспилотники и подводных роботов, а в случае необходимости его вооружение можно усилить за счет контейнерных систем. Эксперты отмечают, что он необходим для сопровождения кораблей НАТО, заходящих в Черное море, визиты которых в последнее время участились.

Море волнуется

Согласно с утвержденному графику испытаний и передачи боевых кораблей ВМФ первым Черноморский флот пополнит «Сергей Котов». Местом его постоянного базирования станет Новороссийск, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. По словам собеседников издания, сейчас завершаются испытания корабля на заводе в Керчи. На его борту находится не только экипаж, но и сдаточная команда. Они проверяют работу вспомогательных механизмов, энергетической установки, средств связи и навигации, рулевого устройства и других систем корабельного оборудования. Также им предстоит выяснить, соответствуют ли реальные мореходные характеристики заложенным при проектировании.

Сейчас в строю находятся три патрульных корабля проекта 22160 — «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин». Все они входят в состав Черноморского флота.

На этой неделе «Павел Державин» следил за действиями в Черном море штабного корабля Mount Whitney и эсминца Porter ВМС США.

— Корабли проекта 22160 неплохо зарекомендовали себя, — сказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Их активно используют не только в Черном, но и в Средиземное море. Они могут эффективно вести наблюдение за одиночными кораблями или группировками противника, чтобы в случае необходимости дать целеуказания силам флота или береговым ракетным комплексам «Бал» и «Бастион».

Визитеры из НАТО

Черноморский регион с геополитической точки зрения имеет большое значение и спокойным в обозримой перспективе он не станет, заявил «Известиям» экс-замминистра иностранных дел Сергей Орджоникидзе.

— Корабли США и стран НАТО, не имеющие выхода к Черному морю, будут продолжать заходить сюда, — считает эксперт. — Американцев в первую очередь оно интересует с военной точки зрения — крылатые ракеты современных эсминцев могут достать до крупных городов и промышленных объектов юга и центра России. Под прицелом находится даже Москва. Заходя туда, они также оказывают моральную поддержку Украине и Грузии, которых в НАТО не берут, но постоянно обещают когда-нибудь это сделать. Такие визиты должны обеспечивать военное давление на Россию и от них отказываться США и страны НАТО не будут.

На днях завершились совместные учения сил ВМС Турции, Болгарии, Румынии, Украины и США. Участвовавшие в них штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter Шестого флота США покинули черноморскую акваторию 15 и 16 ноября. Перед этим они посетили грузинский Батуми и румынскую Констанцу. Их визит сопровождался активностью авиаразведчиков США, Великобритании и Франции — за сутки над Черным морем и Украиной могли находиться сразу несколько таких самолетов, а также беспилотников. Одновременно на авиабазы в Румынии и Болгарии были переброшены американские истребители F-15E Strike Eagle. Известно, что на учениях НАТО эти машины использовались в качестве носителей тактического ядерного оружия.

Патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов». Источник: iz.ru

Не обошлось в этом году и без резонансных инцидентов, самым громким из которых стал заход 23 июня британского эсминца Defender в территориальные воды России. Чтобы выдворить нарушителя, силам Черноморского флота России пришлось открыть предупредительный огонь. В его сопровождении также участвовал корабль проекта 22160.

С 1997 года в Черном море и на территории Украины проводятся ежегодные международные маневры Sea Breeze. Командование ВМС США заявляло, что в этом году на них задействовали до 5 тыс. военнослужащих и боевую технику 32 государств — 32 корабля и 40 летательных аппаратов, включая беспилотники.

Кроме того, боевые корабли США и других государств Североатлантического альянса регулярно совершают внеплановые визиты в акваторию Черного моря. Конвенция Монтре о статусе черноморских проливов позволяет военным кораблям стран, не имеющих выхода к морю, заходить в него и находится там 21 сутки.

На юге и в Арктике

«Сергей Котов» назван в честь участника Великой Отечественной войны, контр-адмирала, Героя Советского Союза Сергея Николаевича Котова. Он станет четвертым кораблем проекта 22160. В случае начала боевых действий корабли этого проекта будут участвовать в операциях по обороне побережья и приморских баз. Их можно использовать для сопровождения групп кораблей и судов, а также при проведении поисково-спасательных и антипиратских операций.

Они способны развивать скорость до 25 узлов, в экипаж входит около 80 человек. Корабль вооружен 76-мм артиллерийской установкой, гранатометами и пулеметами «Корд». Предусмотрена возможность базирования на нем вертолета Ка-27ПС. Корабль приспособлен и для использования подводных и воздушных беспилотников. Благодаря этому он становится идеальным разведчиком — экипажи могут в реальном времени отслеживать надводную и подводную обстановку в радиусе сотен километров.

Модульная схема, по которой построен корабль, дает возможность установить на нем вооружение или оборудование для решения конкретной боевой задачи. Оно монтируется на 40-футовых контейнерах, после чего доставляется на борт.

«Известия» уже писали, что для кораблей этого типа испытываются модули с вооружением и вспомогательным оборудованием. Среди них — зенитные комплексы «Редут» и «Панцирь-М», противолодочное оборудование. В перспективе на корабли могут быть установлены крылатые ракеты «Калибр».

Все корабли проекта 22160 строились для несения службы на Черном море, но они могут действовать не только в теплых широтах. В прошлом году «Василий Быков» прошел испытания в Заполярье. По их итогам был сделан вывод, что корабли проекта могут применяться и в Арктическом регионе.

Алексей Рамм, Богдан Степовой