«Украина может создать образцы уникальных военных роботов»

Почему украинские боевые роботизированные платформы не идут в серию

Украинское предприятие «Меридиан» им. С. П. Королева и холдинг Sikorsky Challenge подписали договор о сотрудничестве, цель которого - производство «мобильных боевых роботов», которые должны стать «оружием будущего». «Газета.Ru» разбиралась, какие шансы у Украины создать современные боевые роботизированные платформы.

«Наш приоритет на сегодня - налаживание производства боевых мобильных роботов, которые могут стать оружием будущего, значительно усилить обороноспособность нашего государства и дать мощный импульс для дальнейшего развития инновационных сфер экономики», - приводит портал «Милитарный» слова директора по развитию «Меридиана» Ольги Руденко.

В «Меридиане» отмечают, что планируют занять «ведущее место в мире» по этому направлению.

«В технологическом отношении Украина разрушена если не полностью, то почти полностью. Говорить о том, что на Украине может быть создан серьезный робот, который мог бы оказать существенное влияние на исход боевых действий, нет никаких оснований», - рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

При этом он отметил, что «Украина, тем не менее, может создать уникальные образцы военных роботов, но наладить крупномасштабное серийное производство таких систем она не сможет».

По мнению редактора журнала «Арсенал Отечества», военного эксперта Алексея Леонкова, шансы на создание современного боевого украинского робота есть, если украинцы «не собираются выпускать серьезную военную технику».

«По большому счету, для того, чтобы создать наземный боевой робот нужна подвижная платформа, желательно электрический двигатель и аппаратура. Некоторые и беспилотники на коленках собирают, они летают»,

- сказал «Газете.Ru» Леонков.

Эксперт отметил, что при этом в зоне боевых действий часто выясняется, что не все изделия исправно работают.

«Поэтому украинцы могут наделать роботов, показывать их на выставках, даже сделать их похожими на известные образцы российских, китайских, американских роботов. Но вопрос в том, будет ли этот робот эффективен на поле боя», - сказал эксперт.

Пионер роботостроения на Украине - запорожская фирма «Инфоком ЛТД». В 2015 году она создала боевую роботизированную платформу «Ласка» на основе гражданского квадроцикла. Она вооружалась 7,62-мм пулеметом ПКМ. «Ласка» прошла испытания и была презентована на нескольких выставках «Оружие и безопасность», но систему на вооружение так не приняли.

Среди разработок Украины в области боевых роботов с точки зрения технических решений выделяются транспортер Phantom и Ironclad. Управлять ими можно как по радио, так и по оптоволоконным линиями связи, что позволяет им работать в условиях электронной войны. Эти роботы могут выполнять разные задачи в зависимости от боевых операций: перевозить оборудование, быть платформой для стрелкового оружия или ракет.

Беспилотный тактический многоцелевой транспортер Phantom разработки «Укроборонпрома» впервые представили в 2016 году. Его боевой вес - более одной тонны, максимальная скорость - 38 км/ч. Робот оснащен стабилизированной станцией дистанционного управления оружием. На нее устанавливаются 12,7-мм тяжелый пулемет и управляемые ракеты «Барьер». Модернизация робота - Phantom II - восьмиколесная платформа, которая может быть поставлена и на гусеницы. Его масса - 2 600 кг, максимальная скорость - 60 км/ч. Робот оснащен модулем для запуска неуправляемых авиационных ракет РС-80.

Колесный робот Ironclad в 2014 году показала на выставке Security Expo в Киеве компания Global Dynamics. Его масса -1100 кг, грузоподъемность - 200 кг. На передней секции робота расположена станция легкого вооружения «Шабля». На нее устанавливаются пулемет калибра 7,62/12,7 мм и две управляемые ракеты.

В конце 2016 года на выставке «Оружие и безопасность» на стенде завода «Ленинская кузница» был представлен боевой дистанционно управляемый многофункциональный комплекс «Пиранья». Он поставлен на гусеницы и вооружен крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом. Машина может выполнять разведку, перевозить грузы, оказывать огневую поддержку. Может быть ретранслятором для передачи команд от оператора другим машинам. Проект «Пиранья» тоже не получил развития.

«Можно наклепать этих роботов, но от них нет практической пользы. Украинцы показывают на выставках роботов, которые и управляются, и несут вооружение, но они не пользуются покупательским интересом»,

- сказал Леонков.

В свою очередь, военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков считает, что главная проблема украинского оборонно-промышленного комплекса - невозможность довести единичные модели до хотя бы ограниченной, но серии.

«То, что предлагают украинцы не что-то сверхъестественное, но часто это вполне здравые, интересные конструкции, оригинальные решения. Другое дело, что перейти к промышленному производству Киев не может - мощностей нет. А в новые мощности бизнес вкладываться не хочет. «Оборонка» - это долгая игра, на годы и десятилетия вперед. Так далеко на Украине не смотрят», - резюмирует Волков.

Ирина Альшаева