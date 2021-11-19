Российский адмирал сомневается в способности Украины создать при помощи британского кредита современный военный флот

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Кредита в размере 1,7 млрд фунтов стерлингов, который даёт Украине Великобритания, не хватит на создание современного военно-морского флота, сообщил "Интерфаксу" в среду бывший командующий Черноморским флотом России адмирал в отставке Владимир Комоедоев.
"Этого категорически мало. Полагаю, что флота у Украины не будет, как нет его и сейчас", - сказал он.
Ранее сообщалось, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко по поручению своего правительства подписал украино-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание на Украине двух военно-морских баз.
Подписанное соглашение детализирует финансовую сторону договоренностей - речь идет о кредите на сумму в 1,7 млрд фунтов стерлингов, предоставленного Украине Великобританией на 10 лет.
"Вопрос в том, чем будут вооружены эти восемь ракетных катеров. Своих морских ракет у Украины нет. Тральщики... Что такое два тральщика?" - сказал Комоедов.
По его словам, у Украины сейчас нет больших боевых кораблей и возможностей их построить. "С возможностями Черноморского флота России украинский флот и сравнивать даже не стоит", - сказал Комоедов.
"У Украины с советских времени были мощные судостроительные верфи, например, в Николаеве, но их возможности утрачены. Украина что-то делала для гражданского судостроения, но танкер или любое другое судно - это не боевой корабль, который напичкан оружием. Где Украине брать оружие, особенно морское, и технологии?" - сказал Комоедов.
Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко, комментируя прошлой осенью планы Украины построить две военно-морские базы в черноморском регионе, сказал "Интерфаксу": "Украина, разумеется, имеет право создавать военно-морские базы. Но вопрос в том, на какие средства и для каких кораблей, если их попросту нет". По его словам, "какого-то изменения баланса сил в черноморском регионе эти две базы не принесут".
Кравченко тогда сообщил, что российский Черноморский флот ежегодно получает 5-6 современных кораблей. "По количеству боевых кораблей на Черном море доминирует Турция, по качеству Россия и Турция уже где-то сравнялись", - сказал адмирал.
Черноморский флот России за последние годы получил шесть дизель-электрических подлодок, ряд фрегатов и малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей").
После ремонта в состав Черноморского флота РФ недавно вернулся флагманский корабль - ракетный крейсер "Москва". "Сейчас это самый серьезный корабль в Черном море", - сказал в апреле этого года "Интерфаксу" адмирал Кравченко.
Намерение Великобритании предоставить Украине кредит для развития и укрепления ВМС будет способствовать росту нестабильности в Европе, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы расцениваем данный факт как очередное практическое доказательство наращивания британской военной активности в граничащих с Россией государствах, в частности, Украине", - сказала Захарова. По ее словам, такие действия Великобритании являются "фактором нестабильности и дестабилизации ситуации на европейском континенте".