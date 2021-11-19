Российский адмирал сомневается в способности Украины создать при помощи британского кредита современный военный флот

Изображение предлагаемого британской группой Babcock International проекта Р50-U большого ракетного катера для ВМС Украины на основе малого патрульного корабля проекта Protector 50. Реальный состав вооружения катера для ВМС Украины пока не ясен (c) Babcock International (via www.navylookout.com ).

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Кредита в размере 1,7 млрд фунтов стерлингов, который даёт Украине Великобритания, не хватит на создание современного военно-морского флота, сообщил "Интерфаксу" в среду бывший командующий Черноморским флотом России адмирал в отставке Владимир Комоедоев.

"Этого категорически мало. Полагаю, что флота у Украины не будет, как нет его и сейчас", - сказал он.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко по поручению своего правительства подписал украино-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание на Украине двух военно-морских баз.

Подписанное соглашение детализирует финансовую сторону договоренностей - речь идет о кредите на сумму в 1,7 млрд фунтов стерлингов, предоставленного Украине Великобританией на 10 лет.

"Вопрос в том, чем будут вооружены эти восемь ракетных катеров. Своих морских ракет у Украины нет. Тральщики... Что такое два тральщика?" - сказал Комоедов.

По его словам, у Украины сейчас нет больших боевых кораблей и возможностей их построить. "С возможностями Черноморского флота России украинский флот и сравнивать даже не стоит", - сказал Комоедов.

"У Украины с советских времени были мощные судостроительные верфи, например, в Николаеве, но их возможности утрачены. Украина что-то делала для гражданского судостроения, но танкер или любое другое судно - это не боевой корабль, который напичкан оружием. Где Украине брать оружие, особенно морское, и технологии?" - сказал Комоедов.

Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко, комментируя прошлой осенью планы Украины построить две военно-морские базы в черноморском регионе, сказал "Интерфаксу": "Украина, разумеется, имеет право создавать военно-морские базы. Но вопрос в том, на какие средства и для каких кораблей, если их попросту нет". По его словам, "какого-то изменения баланса сил в черноморском регионе эти две базы не принесут".

Кравченко тогда сообщил, что российский Черноморский флот ежегодно получает 5-6 современных кораблей. "По количеству боевых кораблей на Черном море доминирует Турция, по качеству Россия и Турция уже где-то сравнялись", - сказал адмирал.

Черноморский флот России за последние годы получил шесть дизель-электрических подлодок, ряд фрегатов и малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей").

После ремонта в состав Черноморского флота РФ недавно вернулся флагманский корабль - ракетный крейсер "Москва". "Сейчас это самый серьезный корабль в Черном море", - сказал в апреле этого года "Интерфаксу" адмирал Кравченко.

Намерение Великобритании предоставить Украине кредит для развития и укрепления ВМС будет способствовать росту нестабильности в Европе, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы расцениваем данный факт как очередное практическое доказательство наращивания британской военной активности в граничащих с Россией государствах, в частности, Украине", - сказала Захарова. По ее словам, такие действия Великобритании являются "фактором нестабильности и дестабилизации ситуации на европейском континенте".