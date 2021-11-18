Войти
ТАСС

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Ла-Манш

624
0
0
Противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
Противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".
Источник изображения: © пресс-служба ЗВО по СФ

Перед входом в пролив на корабле были проведены дополнительные занятия с вахтенными офицерами по навигационной безопасности

МУРМАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота ВМФ России вошел в пролив Ла-Манш, сообщила в среду пресс-служба флота.

"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" преодолел Бискайский залив Атлантического океана и вошел в пролив Ла-Манш", - говорится в сообщении.

Перед входом в пролив на корабле были проведены дополнительные занятия с вахтенными офицерами по навигационной безопасности. Подобная подготовка также прошла и на среднем морском танкере "Академик Пашин", и на спасательном буксирном судне "Алтай".

Дальний поход "Вице-адмирала Кулакова" начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота Североморска. Сначала экипаж корабля принял участие в военно-морском параде в Кронштадте ко Дню ВМФ, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки.

С 18 августа по 23 сентября североморцы действовали в Средиземном море. За это время они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и на Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника. В октябре североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе Атлантического океана. С момента выхода из базы "Вице-адмирал Кулаков" прошел более 25,5 тыс. морских миль.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Гвинея
Кипр
Россия
Сирия
Проекты
Военные учения
пр. 1155
пр.1452
СФ
Похожие новости
08.11.2021
Корабль ВМФ РФ "Вице-адмирал Кулаков" вновь зашел в Кабо-Верде
27.10.2021
Захват контейнеровоза: как российские морпехи прогнали пиратов
27.10.2021
Минобороны опубликовало видео спасения панамского судна от пиратов российскими моряками
14.12.2020
Боевой корабль "Вице-адмирал Кулаков" вернулся в Североморск
20.08.2020
Замсекретаря Совбеза: Арктика имеет большое военно-стратегическое значение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 14:41
  • 79
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 18.11 13:31
  • 2
Индийский космический аппарат избежал удара с американским
  • 18.11 13:14
  • 9
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 18.11 12:23
  • 1
IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами
  • 18.11 02:45
  • 1
В США удивились размерам Су-75
  • 17.11 23:06
  • 2
Длинная рука России
  • 17.11 21:38
  • 5
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 17:09
  • 1
Израиль показал уничтожителя Т-90
  • 17.11 17:04
  • 1
Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео
  • 17.11 17:02
  • 1
Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1
  • 17.11 16:56
  • 123
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 17.11 13:56
  • 4
Кабмин одобрил соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
  • 17.11 13:14
  • 13
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 17.11 13:05
  • 36
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 17.11 13:04
  • 2
Вертолетный пролет