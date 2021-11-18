Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Ла-Манш

Перед входом в пролив на корабле были проведены дополнительные занятия с вахтенными офицерами по навигационной безопасности

МУРМАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота ВМФ России вошел в пролив Ла-Манш, сообщила в среду пресс-служба флота.

"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" преодолел Бискайский залив Атлантического океана и вошел в пролив Ла-Манш", - говорится в сообщении.

Перед входом в пролив на корабле были проведены дополнительные занятия с вахтенными офицерами по навигационной безопасности. Подобная подготовка также прошла и на среднем морском танкере "Академик Пашин", и на спасательном буксирном судне "Алтай".

Дальний поход "Вице-адмирала Кулакова" начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота Североморска. Сначала экипаж корабля принял участие в военно-морском параде в Кронштадте ко Дню ВМФ, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки.

С 18 августа по 23 сентября североморцы действовали в Средиземном море. За это время они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и на Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника. В октябре североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе Атлантического океана. С момента выхода из базы "Вице-адмирал Кулаков" прошел более 25,5 тыс. морских миль.