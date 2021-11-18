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Российская газета

Британский истребитель F-35 рухнул в Средиземное море

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Источник изображения: Pixabay.com

Палубный истребитель F-35 ВВС Британии, взлетевший с авианосца Queen Elizabeth в результате аварии упал в Средиземное море. Об этом сообщает Минобороны Королевства. Пилоту удалось катапультироваться.

Расследование катастрофы продолжается.

Напомним, что это не первый случай, когда палубный истребитель F-35B, взлетевший с авианосца Queen Elizabeth, попадает в ЧП. Так 7 ноября 2020 года F-35B США подал в воздухе сигнал о "чрезвычайной ситуации" на борту. После этого он совершил аварийную посадку на авиабазе Королевских ВВС Великобритании.

Всего за 2020 год истребители пятого поколения F-35 четыре раза оказывались в аварийной ситуации. В 2021 году таких инцидентов было три. Причем, 13 июля сразу два американских истребителя F-35B попали под удар молнии.


Олег Корякин (Казань)

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Страны
Великобритания
США
Продукция
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Проекты
2020-й год
Авианосец
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