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Газета.ru

Бомбардировщик Ту-160. «Дубинка» для НАТО

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Ту-160 «Белый лебедь»
Ту-160 «Белый лебедь».
Источник изображения: Host photo agency/Vladimir Astapkovich via Reuters

Почему Вашингтон и Брюссель боятся «Белых лебедей»

Британский журнал The Economist назвал полет двух российских бомбардировщиков Ту-160 в воздушном пространстве Белоруссии в 60 километрах от польской границы «проверкой на прочность» для Европы. Что такое Ту-160 «Белый лебедь», как создавался легендарный бомбардировщик в СССР и как его модернизировали в современной России - в материале «Газеты.Ru».

Однажды выдающемуся советскому авиаконструктору Андрею Николаевичу Туполеву показали модель самолета. «Нет, не полетит», - сказал Туполев, быстро оценив ее внешний вид. А на вопрос: «Почему?» легендарный авиаконструктор сказал фразу, ставшую крылатой: «Модель некрасивая. Некрасивые самолеты не летают». Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 создали как будто специально для того, чтобы подтвердить эти слова: летчики почти сразу прозвали эту красивую машину «Белым лебедем» - сегодня это прозвище прочно закрепилось за уникальным самолетом.

Ту-160 - настоящая гордость российской военной авиации, самый тяжелый и большой боевой самолет в мире. У каждого из Ту-160 - свое собственное имя. «Василий Решетников», «Илья Муромец», «Валентин Близнюк», «Иван Ярыгин» - все бомбардировщики названы в честь прославленных летчиков, богатырей, авиаконструкторов или спортсменов.

Ту-160 создали на рубеже 70-х и 80-х годов XX века - в самый разгар «холодной войны». 18 декабря 1981 года бомбардировщик отправился в первый полет, а в 1987 году его приняли на вооружение. Ту-160 стал ответом на американский самолет B1 Lancer. Впрочем, советские инженеры, создав Ту-160, в очередной раз превзошли американцев.

Скорость «Белого лебедя» оказалась в 1,5 раза выше его аналога из США. Примерно во столько же раз большими оказались и дальность полета, и боевой радиус. А еще одним подтверждением уникальных характеристик советской машины стали установленные ей 44 мировых рекорда.

Между тем при создании Ту-160 специалистам ОКБ Туполева приходилось решать крайне нестандартные задачи. Так, дальность полета бомбардировщика должна была составлять более 12 тысяч километров без дозаправки в воздухе. Для сравнения - протяженность земного экватора составляет 40 тысяч километров: задача у советских инженеров была весьма нетривиальной. При этом скорость Ту-160 должна была составить более двух тысяч километров в час. Чтобы выполнить эти условия, самолет снабдили так называемыми крыльями изменяемой стреловидности.

Работают они так: расстояние до зоны ПВО противника «Белый лебедь» проходит на дозвуковой скорости (около 900 км/ч) на почти прямых крыльях, а затем «складывает» их и дальше летит на сверхзвуке. Благодаря этому Ту-160 может поражать как ядерным, так и обычным оружием наиболее важные цели в удаленных районах.

Самое грозное оружие «Белого Лебедя» - это стратегические крылатые ракеты Х-55СМ: они предназначены для поражения стационарных целей по заранее заданным координатам. Возможно, именно поэтому Ту-160 в НАТО получил кодификацию Blackjack - «Дубинка». В случае, если «Белый лебедь» применит свое оружие, эффект от него действительно будет оглушительным.

Сегодня легендарные Ту-160 переживают свое второе рождение. Их производство было остановлено в тяжелое для страны время - 90-е годы: тогда парк боеспособных самолетов резко уменьшился, а интенсивность полетов сократилась. Но в современной России производство «Белых Лебедей» решили возрождать: главным препятствием на этом пути стало отсутствие для них новых двигателей. Перед российскими инженерами стала задача не менее амбициозная, чем когда-то стояла перед «туполевцами» - не просто восстановить производство двигателей для Ту-160, а сделать их еще более мощными и современными.

Российские инженеры с этой задачей справились блестяще. Специалисты «ОДК-Кузнецов» - крупнейшего в стране предприятия авиационного и космического двигателестроения - наладили производство двухконтурных трехвальных турбореактивных двигателей НК-32-02.

Модернизированный Ту-160М впервые поднялся с ними в небо в феврале минувшего года, а свой первый полет совершил в ноябре. Вскоре после этого американское издание The Drive признало двигатели НК-32-02 самыми мощными в мире силовыми агрегатами для боевых самолетов. Как отмечали американские журналисты, эти двигатели увеличат дальность Ту-160М на тысячу километров.

А в декабре 2020 года первый полет Ту-160М с новыми двигателями авторитетный американский журнал Aviation Week & Space Technology включил в рейтинг мировых достижений года в области двигателестроения.

Свою характеристику доработанным Ту-160 дал и президент России Владимир Путин. «Мы сейчас в Казани реализовали блестящий проект: фактически создали новую машину Ту-160 для вооруженных сил - сверхзвуковой боевой ракетоносец. И не только сам носитель, но и оружие к нему доработали. Работает все как часы», - отметил глава государства. Так что сегодня легендарные «Белые лебеди», созданные выдающимися советскими инженерами, стали еще мощнее и опаснее благодаря работе уже российских специалистов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Алексей Стейнерт - специалист по работе силовых структур, лауреат ведомственных наград от МЧС и Росгвардии, автор более 200 публикаций на военную и правоохранительную тематику.


Алексей Стейнерт


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