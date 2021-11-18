Honda протестировала второй прототип рабочего беспилотника.

Японская компания Honda протестировала второй прототип беспилотной рабочей машины AWV в Нью-Мексико. Она похожа на маленький грузовик без верхней части. AWV может нести до 399 килограмм, проезжать до 45 километров и на одном заряде работать до шести часов.

Honda в 2018 году представила концепции линейку роботов-помощников. Среди них был небольшой автономный мотовездеход AWV, подходящий для самых разных задач: от помощи в сельском хозяйстве до похода по магазинам. К концу 2018 японская компания приступила к тестированию прототипа робота в Калифорнии.

15 ноября Honda сообщила, что протестировала второй прототип AWV на строительной площадке солнечной электростанции в Нью-Мексико. Робот прокладывал дорогу на территории четырех квадратных километров, останавливался на заданных точках и доставлял материалы и запасы.

Если первая версия робота напоминала квадроцикл, то вторая скорее похожа на небольшой грузовик, точнее, его нижнюю часть. У нее есть кузов как у пикапа с откидными бортами и пара круглых фар спереди. AWV второго поколения весит 721 килограмм и может нести до 399 килограмм (или буксировать до 750 килограмм). При максимальной загрузке дальность робота — до 45 километров. На одном заряде он может проработать до шести часов.

Как и первый прототип, новая версия AWV получила лидар, радар, 3D-камеры и GPS. Машина может передвигаться автономно, или ею можно управлять дистанционно.

Honda разрабатывает и других роботов. Например, гуманоидного спасателя E2-DR, о котором мы писали ранее. Он умеет взбираться на лестницы и стремянки и работать под дождем.

Василиса Чернявцева