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IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами

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IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами
IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами.
Источник изображения: industry-hunter.com

Компания IBM заявила, что разработала новый чип Eagle для квантовых вычислений, который, по мнению руководства компании, позволит квантовым системам превзойти классические компьютеры в некоторых задачах в течение следующих двух лет.

IBM заявила, что её вычислительный процессор Eagle имеет 127 кубитов, которые могут представлять информацию в квантовой форме. Классические компьютеры работают с использованием битов, которые могут иметь значение либо «1», либо «0». Кубиты могут являться одновременно как единицей, так и нулём. IBM утверждает, что это первый процессор, который не может быть смоделирован классическими суперкомпьютерами. Также заявлено, что для моделирования Eagle понадобится больше классических битов, чем атомов у каждого человека на планете.

Стоит отметить, что кубиты достаточно сложны в производстве, а для их правильной работы требуются мощные системы охлаждения на основе криогена.

Наш первый 127-кубитный процессор Eagle доступен в качестве исследовательской системы в IBM Cloud для избранных членов IBM Quantum Network, — отметил директор отдела разработки квантовых аппаратных систем IBM Джерри Чоу.

При этом инженеры компании подчеркнули, что новый чип для квантовых вычислений пока что не претендует на квантовое превосходство. Однако считается, что в будущем это окажется возможным.

Сама IBM пока раскрыла мало подробностей о новинке и не сравнивала её с другими системами. IBM заявила, что новые методы, которым она научилась в ходе создания Eagle, в конечном итоге позволят создавать гораздо более производительные чипы. Компания намерена выпустить в 2022 году квантовые чипы Osprey с 433 кубитами и Condor с 1121 кубитом. IBM уверена, что это приблизит её к так называемому «квантовому превосходству» — моменту, в который квантовые компьютеры смогут превзойти традиционные системы.


Игорь Савкин

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  • В новости упоминаются
Продукция
MV-22 Osprey
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1 комментарий
№1
18.11.2021 12:23
Цитата, заметка
... требуются мощные системы охлаждения на основе криогена.
- кто такая "криогена"?! - писака, #@%$# !
+1
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