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Российская газета

Совбез РФ: Масштаб киберпреступлений угрожает национальной безопасности

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Источник изображения: Белта

В среду в Москве на ежегодную, девятую встречу собрались секретари Советов безопасности стран СНГ. Был вопрос относительно приезда секретарей из Армении и Азербайджана, где накануне произошла серьезная эскалация на границе. Однако оба представителя - Рамиль Усубов и Армен Григорян - прилетели в Москву и даже сфотографировались перед началом заседания вместе с остальными коллегами по СНГ. А уже во время заседания Григорян заявил коллегам, что конфликт был исчерпан благодаря усилиям России.

Но начал встречу с коллегами Николай Патрушев с Афганистана. По его словам, афганская тематика в этом году особенно актуальна в связи с приходом к власти талибов, что стало закономерным финалом 20 лет безответственной политики США и их союзников.

По мнению Патрушева, если новым властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию, а международному сообществу - оказать афганскому народу действенную поддержку, то события могут развиваться по катастрофическому сценарию, включая новый виток гражданской войны, всеобщее обнищание населения и голод.

"Какие последствия будут для региона, прежде всего, для стран СНГ, да и для всего мира в целом - прогнозировать трудно. Ясно, что они окажутся крайне негативными". - отметил секретарь СБ РФ. Но особо важно, по его словам, не допустить, чтобы Афганистан вновь стал полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков.

"Имею в виду прежде всего попытки США и их союзников под предлогом ухудшения обстановки в этой стране закрепиться в регионе, в том числе на пространстве СНГ", - подчеркнул Патрушев.

А вот тема биологических рисков, по его мнению, сегодня связана в первую очередь с деятельностью человека. К этим рискам секретарь СБ РФ, в частности, отнес опасные эксперименты с вирусами и патогенами на потенциально опасных биологических объектах. А также развитие генной инженерии, в том числе синтетической биологии, позволяющей играть геномом в преступных целях.

"Следствием этого процесса является устойчивая тенденция к появлению новых инфекционных болезней и пандемий", - отметил Патрушев.

Что касается киберугроз, то главные угрозы в этой сфере обозначил замсекретаря Совбеза России Олег Храмов. По его словам, криминальные деяния, совершенные с использованием компьютерных технологий, сегодня являются самым прогрессирующим видом преступности. Он особо отметил, что масштаб ущерба гражданам и бизнесу дает основания рассматривать эти преступления как угрозу национальной безопасности. При этом наибольшее число киберпреступлений составляют дистанционные кражи и мошенничества, а также сбыт наркотиков.

К примеру, если в 2019 году с использованием интернета совершалось почти каждое пятое преступление, связанное с незаконным сбытом наркотиков, то в прошлом и в этом году - фактически каждое второе. Как считает Олег Храмов, подобные тенденции обусловлены расширением торговых площадок в теневом сегменте интернета. В частности, по его данным, это Mega, Matanga, Union и другие. При этом порядка пяти тысяч наркомагазинов действует только на площадке Hydra с активной аудиторией около миллиона человек. По данным представителя Совбеза, эти площадки активно рекламируются в общедоступных источниках информации, а оборот извлекаемых средств превышает 50 млрд рублей в год. Он также напомнил, что Россия при поддержке государств - участников СНГ инициировала учреждение в ООН специального межправительственного комитета экспертов открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях. В июле этого года Россия представила проект такой конвенции и, по словам Храмова, рассчитывает на поддержку по его продвижению со стороны коллег по СНГ.


Иван Егоров

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