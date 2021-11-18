Индийский космический аппарат избежал удара с американским

Находящийся на окололунной орбите индийский космический аппарат Chandrayaan-2 (CH2O) выполнил маневр уклонения, позволивший избежать сближения с американским зондом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), сообщает Индийская организация космических исследований.

Возможный удар двух космических аппаратов мог произойти над Северным полюсом естественного спутника Земли 20 октября в 05:45 по Гринвичу. Согласно проведенным индийскими специалистами расчетам, CH2O и LRO могли сблизиться на расстояние около трех километров.

Маневр индийского космического аппарата, позволивший избежать возможного столкновения с американским, был произведен 18 октября в 14:52 по Гринвичу.

Миссия Chandrayaan-2 состоит из орбитального и посадочного аппаратов. Запущена в июле 2019-го. В августе того же года вышла на окололунную орбиту. В сентябре 2019 года спускаемый аппарат с ровером отделился от орбитального и совершил жесткую посадку на поверхность Луны. Орбитальный аппарат действует до сих пор.

Иван Потапов