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Индийский космический аппарат избежал удара с американским

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Источник изображения: Фото: ISRO

Находящийся на окололунной орбите индийский космический аппарат Chandrayaan-2 (CH2O) выполнил маневр уклонения, позволивший избежать сближения с американским зондом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), сообщает Индийская организация космических исследований.

Возможный удар двух космических аппаратов мог произойти над Северным полюсом естественного спутника Земли 20 октября в 05:45 по Гринвичу. Согласно проведенным индийскими специалистами расчетам, CH2O и LRO могли сблизиться на расстояние около трех километров.

Маневр индийского космического аппарата, позволивший избежать возможного столкновения с американским, был произведен 18 октября в 14:52 по Гринвичу.

Миссия Chandrayaan-2 состоит из орбитального и посадочного аппаратов. Запущена в июле 2019-го. В августе того же года вышла на окололунную орбиту. В сентябре 2019 года спускаемый аппарат с ровером отделился от орбитального и совершил жесткую посадку на поверхность Луны. Орбитальный аппарат действует до сих пор.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Компании
ISRO
Проекты
Луна
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2 комментария
№1
18.11.2021 12:32
Вот дела, там вокруг этой Луны всего "полтора спутника" вращается, а чуть не умудрились "противоспутниковые" испытания провести...
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№2
18.11.2021 13:31
Цитата, Peter Tsk сообщ. №1
Одна наша автоматическая станция тоже в своё время "мешала" амерам.
Тут нет ничего удивительного. Все хотят летать по оптимальным траекториям... Космос может и большой, только "дорог" в нём не так уж и много...;) Как в России...
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