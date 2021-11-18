Глупость или саботаж?

В США расследуется необычное дело о саботаже при поставках стали для производства субмарин. Как пишет журнал Popular Mechanics, оказалось, что директор литейного завода десятилетиями подделывала результаты испытаний стали на прочность.

67-летняя Элейн Мари Томас из Оберна (штат Вашингтон), обвиняется в том, что в период с 1985 по 2017 год фальсифицировала результаты испытаний на прочность и ударную вязкость по меньшей мере 240 видов стали. Это примерно половина стали, производимой литейным заводом для ВМФ.

Субмарина USS Vermont Источник изображения: apnews.com

«Элейн Мари Томас никогда не намеревалась нарушить целостность какого-либо материала и довольна тем, что правительственные испытания не свидетельствуют о том, что структурная целостность какой-либо подводной лодки на самом деле была нарушена. Это преступление уникально тем, что оно не было мотивировано ни жадностью, ни стремлением к личному обогащению», — рассказал адвокат Джон Карпентер.

По словам обвиняемой, она подделывала результаты испытаний, поскольку считала их «глупыми». В частности, военно-морской флот требовал, чтобы тесты проводились при отрицательной температуре 100 градусов по Фаренгейту (-73,3 градуса по Цельсию).

Как пишет Popular Mechanics, обвиняемая посчитала это требование нереалистичным и попросту игнорировала такие тесты. При этом существует теоретическая возможность, что субмарины могут подвергаться подобным температурам — например, всплыв во льдах Антарктиды, где температура может опускаться ниже −77 градусов по Фаренгейту. Впрочем, официально американские субмарины не используются в этом регионе.