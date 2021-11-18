Россия готова продать за рубеж все… даже суперистребитель

Судя по целому ряду намеков и оговорок, перспективный российский истребитель Су-75 (Checkmate) создается прежде всего для продажи на Ближний Восток.

О какой именно стране-покупателе может идти речь, какими возможностями заманивают заказчика российские производители – и окажется ли данная машина на вооружении отечественных ВВС?

Показ прототипа российского истребителя Checkmate («Шах и мат») на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 стал дебютом этой однодвигательной машины за рубежом. Новый Checkmate, получивший и официальное, «скучное» буквенно-цифровое имя Су-75, был представлен в презентационном ролике «Ростеха» в качестве шахматного коня – легкой фигуры, которая на всем протяжении партии в шахматы может внезапно менять ее течение и приносить игроку красивую и неожиданную победу.

Именно в таком ключе потенциальным покупателям раскрывались на авиасалоне потенциальные возможности Checkmate. В его рекламном ролике утверждалось, что новый истребитель готов бороться в небе как с «пешками» противника, на роль которых был назначен весьма продвинутый и технологичный дрон Akinci («Акынджи») турецкого производства, так и против «короля неба», которым стал узнаваемый по своему силуэту американский F-35.

Такой выбор воздушных противников для Су-75 не случаен. «Ростех» позиционирует свое детище на определенную целевую аудиторию: это страны третьего мира, которые по тем или иным причинам либо не попали в программу F-35 изначально, либо не могут рассчитывать на доступ к ней даже в перспективе. Турция, Иран, монархии Персидского залива, Индия, страны Африки и Юго-Восточной Азии, возможно, и латиноамериканские заказчики – вот перспективный рынок для продаж Checkmate. И это, разумеется, никак не страны НАТО, которых надежно «пристегнули» к шестеренкам американского ВПК через кабальное участие в проекте F-35.

Можно сказать, что российский производитель впервые дал ясный намек, кого именно видит в качестве первого покупателя перспективной машины. Показательна зарубежная премьера именно в Арабских Эмиратах, показателен визит премьер-министра ОАЭ на стенд истребителя. Наконец, показательна и фраза главы Ростеха Сергея Чемезова: «Объединенные Арабские Эмираты уже заинтересовались, хотят детально посмотреть и обсудить машину». Намеки на ближневосточный рынок рассыпаны и в презентационном ролике.

Всячески подчеркивалось, что архитектура и конструкторские решения, использованные в Checkmate, будут максимально открытыми и «дружественными» к заказчикам, а статус покупателя может при ряде условий быть превращен в статус лицензионного производителя нового истребителя, пишет Деловая газета "Взгляд".