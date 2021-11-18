Войти
Военно-промышленный курьер

Россия готова продать за рубеж все… даже суперистребитель

695
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Судя по целому ряду намеков и оговорок, перспективный российский истребитель Су-75 (Checkmate) создается прежде всего для продажи на Ближний Восток.

О какой именно стране-покупателе может идти речь, какими возможностями заманивают заказчика российские производители – и окажется ли данная машина на вооружении отечественных ВВС? 

Показ прототипа российского истребителя Checkmate («Шах и мат») на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 стал дебютом этой однодвигательной машины за рубежом. Новый Checkmate, получивший и официальное, «скучное» буквенно-цифровое имя Су-75, был представлен в презентационном ролике «Ростеха» в качестве шахматного коня – легкой фигуры, которая на всем протяжении партии в шахматы может внезапно менять ее течение и приносить игроку красивую и неожиданную победу.

Именно в таком ключе потенциальным покупателям раскрывались на авиасалоне потенциальные возможности Checkmate. В его рекламном ролике утверждалось, что новый истребитель готов бороться в небе как с «пешками» противника, на роль которых был назначен весьма продвинутый и технологичный дрон Akinci («Акынджи») турецкого производства, так и против «короля неба», которым стал узнаваемый по своему силуэту американский F-35.

Такой выбор воздушных противников для Су-75 не случаен. «Ростех» позиционирует свое детище на определенную целевую аудиторию: это страны третьего мира, которые по тем или иным причинам либо не попали в программу F-35 изначально, либо не могут рассчитывать на доступ к ней даже в перспективе. Турция, Иран, монархии Персидского залива, Индия, страны Африки и Юго-Восточной Азии, возможно, и латиноамериканские заказчики – вот перспективный рынок для продаж Checkmate. И это, разумеется, никак не страны НАТО, которых надежно «пристегнули» к шестеренкам американского ВПК через кабальное участие в проекте F-35.

Можно сказать, что российский производитель впервые дал ясный намек, кого именно видит в качестве первого покупателя перспективной машины. Показательна зарубежная премьера именно в Арабских Эмиратах, показателен визит премьер-министра ОАЭ на стенд истребителя. Наконец, показательна и фраза главы Ростеха Сергея Чемезова: «Объединенные Арабские Эмираты уже заинтересовались, хотят детально посмотреть и обсудить машину». Намеки на ближневосточный рынок рассыпаны и в презентационном ролике.

Всячески подчеркивалось, что архитектура и конструкторские решения, использованные в Checkmate, будут максимально открытыми и «дружественными» к заказчикам, а статус покупателя может при ряде условий быть превращен в статус лицензионного производителя нового истребителя, пишет Деловая газета "Взгляд".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
ОАЭ
Россия
США
Турция
Продукция
Checkmate
F-35
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
15.11.2021
РФ представляет на Dubai Airshow-2021 рекордное число военных и гражданских новинок авиапрома
02.08.2021
В США объяснили «смысл» российского Су-75
26.07.2021
The National Interest (США): успех российскому экспортному истребителю-невидимке Checkmate еще не гарантирован
09.11.2020
Игрок глобального масштаба
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 14:41
  • 79
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 18.11 13:31
  • 2
Индийский космический аппарат избежал удара с американским
  • 18.11 13:14
  • 9
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 18.11 12:23
  • 1
IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами
  • 18.11 02:45
  • 1
В США удивились размерам Су-75
  • 17.11 23:06
  • 2
Длинная рука России
  • 17.11 21:38
  • 5
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 17:09
  • 1
Израиль показал уничтожителя Т-90
  • 17.11 17:04
  • 1
Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео
  • 17.11 17:02
  • 1
Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1
  • 17.11 16:56
  • 123
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 17.11 13:56
  • 4
Кабмин одобрил соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
  • 17.11 13:14
  • 13
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 17.11 13:05
  • 36
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 17.11 13:04
  • 2
Вертолетный пролет