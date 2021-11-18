Parlamentní listy (Чехия): ведется подготовка к войне с Россией. Выход из кризиса? Аналитик Штефец и опасная ситуация в перспективе

В Европе ведется подготовка к вооруженному конфликту между Россией и НАТО, сообщают Parlamentní listy. Чешский военный аналитик рассказал газете, что существует три очага потенциальной войны: польско-белорусская граница, Черное море и Украина. Изменить ситуацию может Китай, если вступится за Россию, считает эксперт.

В Европе ведется подготовка к вооруженному конфликту между Россией и Североатлантическим альянсом. По словам военного аналитика Ярослава Штефеца (Jaroslav Štefec), об этом свидетельствует сосредоточение американской и российской техники и контингентов, а также политическая тишина, которая воцарилась вокруг вооружения. Изменить ситуацию может Китай, если вступится за Россию. Очагов потенциальной войны якобы три: польско-белорусская граница, Черное море и Украина. Штефец утверждает, что столь высокого риска вооруженного конфликта не бывало со времен Карибского кризиса.

Parlamentní listy: Соединенные Штаты Америки и их службы предупредили о том, что Россия, возможно, планирует вторжение на Украину. Что вы об этом думаете?

Ярослав Штефец: Эта информация вписывается в общую мозаику из сообщений о потенциально растущем риске вооруженного конфликта в ближайшее время на границе между Российской Федерацией и странами Североатлантического альянса. Там возникли три очень опасные очага потенциального конфликта. Первый - на границе между Польшей и Белоруссией. Второй - в Черном море, где резко возросла концентрация военных кораблей Соединенных Штатов и Великобритании, а кроме того, в этот регион перебросили стратегические системы, такие как бомбардировщики и тому подобное. Третий потенциальный очаг - Украина, прежде всего Донбасс. Предполагаю, что ситуация, как она развивается сейчас, - это непосредственная подготовка к вооруженному конфликту с Российской Федерацией в Европе.

- Неужели?

- Да. Об этом говорит, прежде всего, то, что информации, поступающей извне, из СМИ и от политиков крайне мало, и никто об этом не говорит. Когда возникли проблемы в Грузии, вокруг выросла огромная медиа-кампания еще до начала конфликта, проходили обсуждения на форумах ООН и где только можно. А тут такое гробовое молчание, хотя сложилась очень тяжелая ситуация на фоне пандемии COVID-19 и прогнозов насчет потенциальных экономических проблем. Но никто не говорит об опасности, которая появлялась незаметно и постепенно. Отмечу также давно начатый подвоз военной техники, в основном американской, а также кадров в Польшу, Румынию и другие страны, которые непосредственно соседствуют с Российской Федерацией.

С моей точки зрения, ведется активная подготовка к войне в Европе, и, как я предполагаю, сейчас это рассматривают как одну из главных предпосылок кризиса, который совершенно неизбежен для всего Запада. Не только для Европы, но и для Соединенных Штатов и других стран, которые погрузились в невероятный маразм как в экономике, так и в том, что касается собственной идентичности, этики, политики и демократии как таковой. Таким образом, я предполагаю, что одна из вещей, которая учитывается и к которой сейчас готовятся Соединенные Штаты и Североатлантический альянс, - это война с Российской Федерацией. Шаги, которые предпринимаются сейчас, явно ведут именно к этому, а то, о чем вы говорили вначале, - один из множества элементов в большой мозаике из конкретных признаков, на это указывающих.

- Когда, по-вашему, начнется этот вооруженный конфликт?

- Если он начнется, то стремительно. Скорее всего, этой зимой.

- Если он начнется… Что может его предотвратить?

- На мой взгляд, единственное, что может его предотвратить, это возможные шаги Китая.

- Что вы подразумеваете?

- Если Китай ясно даст понять, что вступится за Российскую Федерацию в случае нападения на нее. Таким образом, Китай стал бы союзником России.

- …и тем самым отпугнул "врагов" России?

- Это означает, что Китай однозначно стал бы военным союзником России и ответил бы военными средствами на происходящее и конкретные провокации, которые происходят в Южно-Китайском море, так как руководство Китая, конечно, понимает, что следующие на очереди они. Если Россия потерпит поражение, Китай - следующий. Не будем забывать, в том числе, о задолго и заранее подготовленном и в спешном порядке объявленном альянсе англоязычных стран, то есть Соединенных Штатов. Великобритании и Австралии (Канада, разумеется, тоже туда входит). Альянс этих трех стран - явно объединение против Китая.

- Что же станет полем битвы? Украина?

- Европа.

- Вы ожидаете начало конфликта на Украине?

- Начаться он может где угодно: на Украине, в Черном море… Потому что попытку уже предпринимал британский корабль, который вошел в территориальные воды Российской Федерации, утверждая, что это воды Украины и Украина, мол, им разрешила… Также возможны провокации здесь, или может сложиться такая ситуация, что России не останется ничего другого, как только ответить силой. Кризисная ситуация может сложиться на Донбассе и на границе между Польшей и Белоруссией. Вот три основных очага потенциального конфликта.

Проблема в том, что во всех трех областях сейчас присутствуют силы Североатлантического альянса, то есть не только польские солдаты, но и американские. Кроме того, там есть американские базы. В любой из этих областей Соединенные Штаты могут заявить, что подверглись нападению и вынуждены провести ответную операцию. Ситуация на самом деле очень опасная, и, как мне кажется, столь высокого риска вооруженного конфликта не бывало со времен Карибского кризиса.

- Кроме того, что воцарилась тишина, и кроме предупреждений о вторжении, что еще вы считаете подтверждением грядущего вооруженного конфликта?

- Как я уже сказал, это все большая концентрация военной техники и солдат американской армии в Европе, прежде всего в Польше. Также растет американский контингент, оснащенный техникой, на Украине. Разумеется, роль играет переброска стратегических средств США в Европу.

- Вы говорите о том, что Россию мог бы поддержать Китай, но насколько большую роль будут играть Соединенные Штаты, о которых вы также упомянули?

- Соединенные Штаты - главная страна Североатлантического альянса, и поэтому они будут стремиться, в первую очередь, удержать войну на территории Европы, чтобы дело не дошло до применения стратегических ядерных вооружений. Если будет применено ядерное оружие, дело ограничится тактическим и операционным уровнем. Но для Европы это обернется уничтожением значительной ее части. Для США же это прекрасная возможность инвестиций и сохранения Соединенных Штатов за счет экономического роста и так далее.

- Так с кем Россия будет воевать? С Североатлантическим альянсом?

- С Североатлантическим альянсом, но главным элементом будут Соединенные Штаты, и, говоря между нами, больше всех пострадает Европейский Союз. Прежде всего, мы. Если начнется война, территория Европы пострадает очень сильно. Вторая мировая война покажется нам цветочками, потому что масштабы разрушений, если конфликт действительно случится, в Европе будут огромными.

- Насколько велик шанс того, что это произойдет? Мы знаем, что Китай и Россия давно сотрудничают, и долгое время никто на международной арене не обращал на это внимание, а точнее не придавал особого значения. Теперь, похоже, их союз окреп, и поэтому, наверное, велика вероятность, что Китай поддержит РФ. Как вы в процентах оцениваете шансы на то, что в итоге вооруженного конфликта так и не случится?

- Пятьдесят процентов.

- Это много.

- Много. Именно появление альянса Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов говорит о том, что этот конфликт они рассматривают как вполне вероятный и пытаются приставить нож к горлу Китая, чтобы тот не поддержал Россию военными средствами.

- Вы сказали, что одним из очагов может стать польско-белорусская граница, где застряли тысячи мигрантов, осевших в белорусских лесах. Ни одно государство не хочет пускать их к себе. По обе стороны границы стоят вооруженные подразделения, и конфликт постепенно обостряется. Вы ожидаете, что там может возникнуть очаг, но почему? Ведь, похоже, там все дело "в нескольких тысячах мигрантов", застрявших между двумя странами.

- По одной простой причине. Когда сложилась абсолютно такая же ситуация (я подчеркну, что мигрантов там было намного больше) между Турцией и Грецией, а было это не так уж давно, Европейский Союз призывал впустить мигрантов на свою территорию и даже наказывал Грецию. А теперь происходит то же самое и с теми же режиссерами, поскольку за импортом мигрантов в Белоруссию стоит Саудовская Аравия и Турция. Они главные перевозчики этих мигрантов. Но Европейский Союз молчит и говорит о гуманитарной катастрофе.

Несмотря на недомолвки, их там около четырех тысяч, то есть на порядок меньше, чем было на границе Турции и Греции, когда турецкая армия гнала мигрантов в Грецию и участвовала в их попытке прорваться. Белорусская армия ни в чем подобном не участвует, а только наблюдает.

- В ночь на пятницу белорусские солдаты хотели силой вытолкнуть около 35 мигрантов, в основном женщин и детей, в Польшу.

- Вопрос, что там произошло и как это преподнесли, разумеется.

- То есть вы утверждаете, что организаторы переправки мигрантов в Белоруссию - Саудовская Аравия и Турция. Но какую роль во всем, по вашему мнению, играет президент Белоруссии Александр Лукашенко? Я имею в виду переправку и встречу мигрантов в Белоруссии и их подвоз к польской границе.

- Лукашенко играет главную роль, так как он сказал нечто вроде: "Ладно, возите сюда своих мигрантов, а мы не будем сопротивляться".

- Вину возлагают на Лукашенко.

- Лукашенко сказал ясно: "Если вы против нас вводите санкции, мы не будем сдерживать мигрантов". На это, конечно, сразу отреагировали Саудовская Аравия и Турция, которые начали возить мигрантов в Белоруссию. Те потянулись к польским, литовским и другим границам, что вполне логично, ведь они хотят попасть в Европейский Союз.

- Видимо, на это и был расчет Лукашенко.

- Это скорее расчет Европейского Союза, который сказал: "Слушай, мы введем против тебя санкции, а с мигрантами делай что хочешь". Лукашенко ответил, что они ему не нужны, мол, забирайте их себе и все. "Я не буду им препятствовать, раз вы против меня вводите санкции. Плевать мне на них", - вот что примерно, упрощенно говоря, сказал Лукашенко.

Конечно, определенный политический расчет Лукашенко тут есть, но в нормальных обстоятельствах Белоруссии не нужно, чтобы у нее на границе толпились мигранты, и уж тем более Белоруссия не заинтересована в договоренностях с Турцией или Саудовской Аравией о доставке мигрантов. У Лукашенко нет денег и средств этому сопротивляться. Если хотите, мол, обороняйтесь сами, а я приму меры по ситуации.

- Таким образом, очагом может стать место на границе, и вызвать конфликт в таком месте будет несложно?

- Да.

- Немецкий канцлер Ангела Меркель призвала российского президента Владимира Путина вмешаться и решить проблему. По-вашему, он прислушается к ее просьбе?

- Это не его дело, а, прежде всего, дело Белоруссии. Я понимаю, что Россия может сказать свое веское слово, но не вижу причин, чтобы Россия решала эту проблему за Белоруссию. Полагаю, что этих причин не видит и Путин.

- То есть вы предполагаете, что Россия просто не станет вмешиваться?

- Россия не будет в это вмешиваться, и в нынешней ситуации, когда Европейский Союз или большая его часть, в том числе Чешская Республика, полностью отмежевались от России, я не вижу причин, чтобы ей это делать. Не знаю, зачем ей прислушиваться к каким-то публичным призывам и вмешиваться, раз по сути не ведется никаких дипломатических переговоров, так как дипломатические отношения между Россией и Европейским Союзом были ограничены.

- Вы хотите что-нибудь добавить?

- Пожалуй, только подчеркну огромное сходство ситуации между Грецией и Турцией и Польшей и Белоруссией. Но я об этом уже говорил. Европейский Союз поступал жестко с Грецией, но не с Турцией. И теперь я ждал, что ЕС всерьез возьмется за Польшу, но ничего подобного не происходит.

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Зузана Коулова (Zuzana Koulová)