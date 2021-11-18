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Интерфакс-АВН

Центр лазерных технологий "Швабе" вошел в Национальный рейтинг технопарков РФ

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Квантовые исследования
Квантовые исследования.
Источник изображения: industry-hunter.com

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Научно-производственный центр (НПЦ) квантовой электроники холдинга "Швабе" занял шестую строчку в рейтинге технопарков России, сообщает пресс-служба компании.

"НПЦ квантовой электроники вошел в первую группу. Это наивысший уровень эффективности функционирования технопарка - свыше 110%", - сказано в пресс-релизе, распространенном в среду.

Научно-исследовательский институт (НИИ) "Полюс" имени М.Ф.Стельмаха получил статус технопарка в 2016 году. На его базе за это время реализованы десятки значимых для РФ проектов, отмечено в сообщении.

НИИ "Полюс" - крупнейший российский научно-производственный центр в области квантовой электроники в составе "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Предприятие занимается разработкой и производством твердотельных лазеров и приборов на их основе, лазерных гироскопов, навигационных приборов, а также лазерных медицинских, технологических установок и других изделий.

"Эксперты национального рейтинга оценили инновационную активность и экономическую деятельность резидентов технопарка, эффективность его управляющей компании, а также инвестиционную привлекательность, информационную открытость и вклад в устойчивое развитие в целом", - сообщает "Швабе".

По словам генерального директора НИИ "Полюс" Евгения Кузнецова, на которого ссылается пресс-служба, быть шестыми по стране - отличный результат.

"Резиденты нашего технопарка "Полюс" действительно выкладываются на все 110%, зачастую воплощая в жизнь по-настоящему редкие проекты. Мы со своей стороны предоставляем значительные возможности роста в сфере развития технологий и сами участвуем в некоторых инициативах, привлекая свои мощности", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что останавливаться на достигнутом в НПЦ не планируют. "В будущем нацелены на выпуск перспективных гражданских изделий, в том числе с иностранным участием, и, безусловно, модернизацию всей инфраструктуры коллективного пользования", - заявил гендиректор.

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Россия
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Ростех
Швабе ОАО
Проекты
Медицина
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