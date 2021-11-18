Фантомные нудоли

Военный эксперт Владислав Шурыгин — о том, почему именно российское противоспутниковое оружие американцы назвали угрозой миру

Зарубежная реакция на испытания Россией противоспутниковой ракеты оказалась настолько бурной и надуманной, что впору предположить спланированную информационную атаку. США немедленно бросились обвинять нашу страну в том, чем активно занимаются сами.

Утром 16 ноября новостную ленту буквально переполошило известие о том, что экипаж МКС укрылся в спускаемых космических аппаратах из-за угрозы столкновения международной станции с неким мусором, пролетавшим неподалеку. Обломки прошли мимо, космонавты вернулись в жилые модули, а интернет взорвало заявление официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, обвинившего Россию в испытаниях противоспутникового оружия, которое и привело, по мнению американцев, к образованию «1,5 тыс. только крупных объектов космического мусора. Мелкие подсчитать не удалось». Вслед за ним поспешил выступить госсекретарь США Энтони Блинкен, который назвал испытания безрассудными и безответственными. После чего добавил, что «Соединенные Штаты будут работать со своими союзниками и партнерами, пытаясь ответить на этот безответственный шаг».

Почти сразу началась пикировка между дипломатическими ведомствами США и России, в ходе которой отечественное министерство напомнило историю двенадцатилетней давности, когда 21 февраля 2008 года американцами ракетой ПРО SM-3 с борта крейсера «Лейк Эйри» (Lake Erie), находящегося в Тихом океане, «безрассудно и безответственно» был сбит аварийный американский спутник-шпион USA-193, находящийся на высоте 246 км. В 2020 году США развернули космическое командование и приняли стратегию, одной из главных целей которой стало создание комплексного военного преимущества в космическом пространстве. «И для реализации этой стратегии Пентагон без всякого оповещения кого бы то ни было испытывает на орбите ударно-боевые средства, включая вывод на орбиту средства противоракетной обороны», — отметил министр иностранных дел Лавров.

Точку в интриге «было или не было испытание», выдержав эффектную паузу, поставило Министерство обороны РФ, распространившее официальное заявление, в котором, в частности, сказано: «В Минобороны России считают лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, попытавшихся обвинить Российскую Федерацию в создании «рисков» для космонавтов Международной космической станции… 15 ноября с.г. Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности. Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования».

Так что же за испытание провела Россия в космосе? Перехваченный аппарат — цель серьезная. Из открытых источников известно, что его общая масса составляет почти 1,8 тыс. кг. Находился на этапе схода с орбиты, медленно падая на Землю, опустившись с высоты около 600 км до менее чем 500 км. Потенциальными «киллерами», по мнению военных экспертов, могли быть две разработанных и находящихся на финальном испытании системы. Это противоракета 53Т6, входящая в систему ПРО А-235 «Нудоль», и авиационный комплекс противокосмической обороны, получивший обозначение 30П6 «Контакт», работы по которому успешно велись в середине 1980-х годов и возобновились в начале 2000-х. К носителю (перехватчику МиГ-31Д, «тип 07») могла подвешиваться противоспутниковая ракета 79М6, разрабатываемая МКБ «Факел».

Противоракета 53Т6 (по натовской кодификации GAZELLE) системы А-235 «Нудоль» уже стоит на вооружении и, по информации СМИ, прикрывает от боеголовок межконтинентальных баллистических ракет Московский промышленный район. Согласно техническому заданию, она изначально способна сбивать маневренные пилотируемые и непилотируемые космические аппараты. Видимо, именно она или производное от нее изделие и было использовано на испытаниях в понедельник.

Нельзя не удивиться эмоциональному шторму, поразившему американцев. Можно подумать, что Россия испытала некое запрещенное оружие, ставшее угрозой для человечества. Но это не так. Куда раньше нас свои противоспутниковые системы испытал Китай, сбив в 2007 году «баллистической ракетой средней дальности» нефункционирующий метеорологический спутник Fengyun и затем в 2014 году запустив на орбиту «спутник-мусорщик», способный с помощью манипулятора «сталкивать» с орбиты «космический мусор».

Американские противоспутниковые системы — наземный комплекс GBMD и морской Aegis Ballistic Missile Defense System — уже развернуты и несут боевое дежурство. Именно Aegis и перехватил 12 лет назад спутник над Тихим океаном.

В 2019 году свое ПСО испытала Индия. Об этом заявил лично премьер-министр страны Нарендра Моди. По его словам, запуск оружия был произведен в рамках «Миссии Шакти» (Mission Shakti). Во время испытаний индийское оружие поразило спутник-мишень на низкой околоземной орбите высотой 300 км.

Даже у Израиля испытана и может использоваться в качестве оружия перехвата спутников на низкой орбите ракета «Хец-3», входящая в систему ПРО государства.

И только российское противоспутниковое оружие было названо угрозой миру. Похоже, свои собственные фантомные боли по утраченному превосходству американцы переносят на всю планету.

Владислав Шурыгин — военный эксперт

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