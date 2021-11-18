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Российская газета

Переброску польских средств ПВО к белорусской границе показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

Польская армия продолжает переброску войск к белорусской границе. В официальном телеграм-канале Белорусского телеграфного агентства обнародован ролик о передислокации боевой техники, предположительно принадлежащей восьмому полку противовоздушной обороны двенадцатой механизированной дивизии.



Ее полевой лагерь развернут в районе деревни Вейки в шести километрах от государственной границы.

На видеокадрах можно увидеть одиннадцать тягачей с тралами, перевозящими зенитно-ракетные комплексы "Куб" на гусеничных шасси, колесные "Осы", а также другую специальную технику.

Ранее уже сообщалось о направлении систем "Куб" пятнадцатого полка ПВО шестнадцатой механизированной дивизии в населенный пункт Рыбаки, расположенного у водохранилища Семянувка в десяти километрах от пограничных рубежей. Здесь же ожидается развертывание подразделений еще одной танковой бригады.

Польша приняла на вооружение зенитно-ракетные комплексы "Куб" во второй половине 80-х годов. Сейчас в строю остается около двух десятков таких установок.

Техника эта не новая, но она позволяет уничтожать различные воздушные цели, такие как самолеты и вертолеты, беспилотные летательные аппараты на различных высотах, в том числе на малых, и на дальности более двух десятков километров.

Для выполнения похожих задач предназначены и "Осы". В Польше эксплуатируется более шестидесяти таких ЗРК.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Продукция
КУБ
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