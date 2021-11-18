«Супертяжелый дрон» США оснастят 16 ракетами. Это не предел

В чем перспективный американский дрон General Atomics уступает российским БЛА

Компанией General Atomics создан и испытан прототип нового беспилотного летательного аппарата (БЛА) со значительно большей огневой мощью, чем у всех нынешних беспилотников США. Перспективный БЛА оснащен 16 ракетами Hellfire. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок изучил информацию о новом аппарате и сравнил его возможности с российскими аналогами.

Беспилотный летательный аппарат, о существовании которого ранее не сообщалось, совершил свой первый полет на испытательном полигоне Desert Horizon в пустыне Мохаве, сообщили изданию Breaking Defense два источника, знакомых с этой программой. Названия у нового изделия пока нет. Издание характеризует аппарат как «супертяжелый дрон».

Для взлета или посадки перспективному беспилотнику требуется взлетно-посадочная полоса длиной менее 800 футов (около 250 метров). Это позволяет запускать этот БЛА с грунтовых дорог, сухих русел рек и, возможно, даже с борта кораблей. Максимальная боевая нагрузка нового БЛА, состоящая из 16 ракет Hellfire, вдвое больше, чем у MQ-1C Grey Eagle, и в четыре раза больше, чем у MQ-9 Reaper.

Дизайн нового беспилотника во многом заимствован у БЛА MQ-1C Grey Eagle с увеличенной дальностью полета. Перспективный БЛА также имеет модернизированную авионику. К примеру, он обладает автоматическим взлетом и посадкой, заимствованными у других платформ разработки компании General Atomics.

Оснащение перспективного БЛА полным боекомплектом из 16 ракет Hellfire снизит его потенциальный радиус боевого применения - он будет слишком тяжелым.

Однако компания считает, что этот недостаток компенсируется способностью беспилотника взлетать ближе к месту его потенциального боевого применения и быстро запускать часть своих ракет, тем самым снижая вес БЛА и увеличивая время, в течение которого он может оставаться в воздухе.

Компания General Atomics еще не начала обсуждать особенности этого аппарата с военным ведомством США или потенциальными иностранными заказчиками. Но, по словам источника Breaking Defense, система была разработана с учетом рекомендаций Командования Сухопутных войск США будущего (Army's Future Command) и Командования специальных операций (Special Operations Command, SOCOM), в частности, программы SOCOM Armed Overwatch.

Напомним, программа Armed Overwatch, инициированная Командованием специальных операций США, предполагает приобретение 75 легких штурмовиков, предназначенных для непосредственной огневой поддержки бойцов спецподразделений, а также разведывательных миссий, наблюдения и рекогносцировки. Помимо этого, перспективный БЛА компании General Atomics может поступить на вооружение Корпуса морской пехоты США или любых других экспедиционных сил.

По словам источника Breaking Defense, компания General Atomics также адаптировала новый дрон, чтобы заполнить пробелы в возможностях потенциальных иностранных заказчиков, таких как ВМС Италии, для работы на кораблях. Этот аппарат также может пригодиться для таких стран, как Индонезия и Филиппины.

Любопытно сравнить возможности нового американского БЛА с характеристиками отечественных аппаратов - С-70 «Охотник» и «Гром». Конечно, детальные сопоставления делать в настоящее время весьма затруднительно: сведений о тактико-технических характеристиках американского БЛА пока нет, как и нет точных данных по нашему «Охотнику», но сравнить, например, боевую нагрузку можно.

General Atomics заявила о 16 ракетах Hellfire для оснащения своего аппарата. Вес боевой нагрузки С-70 «Охотник» может составить до 3 тонн, «Грома» - 2 тонны. Боевая нагрузка MQ-1C Grey Eagle меньше - 1450 кг.

При этом вес ракеты AGM-114 Hellfire II не превышает 50 кг, вес российской ракеты «Атака-ВН» в транспортно-пусковом контейнере также - 50 кг, а «Штурм-В» - около 46 кг. Теоретически российские БЛА могут поднять гораздо больше таких ракет, чем «американец» - если, разумеется, позволит количество узлов подвески. Таким образом, цифры в 16 управляемых ракет в качестве боевой нагрузки не является для БЛА какой-то запредельной величиной.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок