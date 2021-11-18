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Интерфакс-АВН

В "Роскосмосе" планируют в 2022г начать разрабатывать эскиз новой российской орбитальной станции

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: vpk-news.ru

Проектирование будет финансироваться в рамках гособоронзаказа

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Разработка эскизного проекта новой российской орбитальной станции начнется в 2022 году, она займет около полутора лет, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Эскизный проект должен стартовать со следующего года. Для этого нужно чтобы правительство внесло в перечень мероприятий гособоронзаказа такую работу. Мы соответствующее предложение подали", - сказал Блошенко.

"Мы ждем, что со следующего года откроется работа по эскизному проектированию. Она должна занять, я думаю, в районе полутора лет". - добавил он.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035 году.

31 июля научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции.

Завершение эксплуатации МКС запланировано на 2028 год, к этому времени "Роскосмос" должен запустить в работу новую российскую орбитальную станцию.

21 сентября Научно-технический совет "Роскосмоса" и Совет по космосу РАН одобрили концепцию новой станции и рекомендовали представить ее в правительство РФ.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер РФ Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

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