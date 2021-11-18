В Таджикистане стартовали учения специальных подразделений ОДКБ

Военнослужащие коллективных сил ОДКБ на учениях "Взаимодействие-2021" на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.

В среду на таджикском полигоне Фахрабад стартовали учения "Кобальт-2021" специальных подразделений стран ОДКБ. Помимо военных из Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Киргизии, к ним привлекли сотрудников органов внутренних дел, госбезопасности, министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля коллективных сил оперативного реагирования организации.

Руководители учений не скрывают, что обстановка в Афганистане вынуждает граничащие с ним государства ОДКБ быть готовыми противостоять террористическим и экстремистским угрозам. А интенсивные маневры, которые страны-союзники в последние месяцы активно проводят в Центральноазиатском регионе, как раз направлены на создание надежного заслона этим угрозам.

В совместных учениях "Кобальт-2021" впервые участвует спецназ Центрального военного округа России и военнослужащие разведывательного батальона 201-й военной базы РФ в Таджикистане. В розыгрыше различных эпизодов командование задействует около 60 российских солдат и офицеров, а также десять единиц военной техники, включая два вертолета Ми-8МТВ5-1.

"В ходе практических мероприятий российские военнослужащие совместно с коллегами отработают вопросы планирования и проведения операции по уничтожению боевиков, действуя в составе сил специального назначения ОДКБ", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Уже известен сценарий активной фазы учений, которая запланирована на 18 ноября. Там военные организуют совместную операцию по блокированию и штурму удерживаемого "боевиками" здания. Российским разведчикам и спецназу отводится одна и главных ролей.

"Проведя разведывательно-поисковые действия, российские военнослужащие выполнят вертикальный аэромобильный охват условно захваченного района с применением зависших на высоте 20 метров вертолетов Ми-8МТВ5-1 и наземных штурмовых групп на бронетранспортерах БТР-80 и бронеавтомобилях "Тигр", - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Выглядеть все будет так. Подразделения спецназа под прикрытием снайперских пар высадятся из вертолета на крышу удерживаемого "боевиками" здания. Одновременно разведывательные группы на бронеавтомобилях и бронетранспортерах возьмут участок вокруг здания в "полумесяц", блокируют возможные пути отхода противника и завяжут бой. Завершится тактический эпизод штурмом здания и уничтожением условных боевиков.

На отработку совместных действий и розыгрыш всех боевых эпизодов военным ОДКБ отвели три дня. По плану учения "Коабальт-2021" завершатся 19 ноября.

Российские военные постоянно проводят различные маневры в Таджикистане. Они самостоятельно и вместе с местной армией тренируются, в частности, уничтожать вторгшихся в страну "боевиков" и "террористов".

Более того, уже несколько лет на горных полигонах Ляур и Самбули российские инструкторы обучают таджикских военных вождению танков и бронетранспортеров, управлению огнем артиллерии с использованием средств разведки, стрельбе из боевых машин, ручных и автоматических гранатометов. Особое внимание уделяется использованию опыта современных вооруженных конфликтов.

Юрий Гаврилов