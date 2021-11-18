Войти
Российская газета

В Таджикистане стартовали учения специальных подразделений ОДКБ

628
0
0
Военнослужащие коллективных сил ОДКБ на учениях "Взаимодействие-2021" на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане
Военнослужащие коллективных сил ОДКБ на учениях "Взаимодействие-2021" на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

В среду на таджикском полигоне Фахрабад стартовали учения "Кобальт-2021" специальных подразделений стран ОДКБ. Помимо военных из Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Киргизии, к ним привлекли сотрудников органов внутренних дел, госбезопасности, министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля коллективных сил оперативного реагирования организации.

Руководители учений не скрывают, что обстановка в Афганистане вынуждает граничащие с ним государства ОДКБ быть готовыми противостоять террористическим и экстремистским угрозам. А интенсивные маневры, которые страны-союзники в последние месяцы активно проводят в Центральноазиатском регионе, как раз направлены на создание надежного заслона этим угрозам.

В совместных учениях "Кобальт-2021" впервые участвует спецназ Центрального военного округа России и военнослужащие разведывательного батальона 201-й военной базы РФ в Таджикистане. В розыгрыше различных эпизодов командование задействует около 60 российских солдат и офицеров, а также десять единиц военной техники, включая два вертолета Ми-8МТВ5-1.

"В ходе практических мероприятий российские военнослужащие совместно с коллегами отработают вопросы планирования и проведения операции по уничтожению боевиков, действуя в составе сил специального назначения ОДКБ", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Уже известен сценарий активной фазы учений, которая запланирована на 18 ноября. Там военные организуют совместную операцию по блокированию и штурму удерживаемого "боевиками" здания. Российским разведчикам и спецназу отводится одна и главных ролей.

"Проведя разведывательно-поисковые действия, российские военнослужащие выполнят вертикальный аэромобильный охват условно захваченного района с применением зависших на высоте 20 метров вертолетов Ми-8МТВ5-1 и наземных штурмовых групп на бронетранспортерах БТР-80 и бронеавтомобилях "Тигр", - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Выглядеть все будет так. Подразделения спецназа под прикрытием снайперских пар высадятся из вертолета на крышу удерживаемого "боевиками" здания. Одновременно разведывательные группы на бронеавтомобилях и бронетранспортерах возьмут участок вокруг здания в "полумесяц", блокируют возможные пути отхода противника и завяжут бой. Завершится тактический эпизод штурмом здания и уничтожением условных боевиков.

На отработку совместных действий и розыгрыш всех боевых эпизодов военным ОДКБ отвели три дня. По плану учения "Коабальт-2021" завершатся 19 ноября.

Российские военные постоянно проводят различные маневры в Таджикистане. Они самостоятельно и вместе с местной армией тренируются, в частности, уничтожать вторгшихся в страну "боевиков" и "террористов".

Более того, уже несколько лет на горных полигонах Ляур и Самбули российские инструкторы обучают таджикских военных вождению танков и бронетранспортеров, управлению огнем артиллерии с использованием средств разведки, стрельбе из боевых машин, ручных и автоматических гранатометов. Особое внимание уделяется использованию опыта современных вооруженных конфликтов.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Афганистан
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Продукция
БТР-80
Ми-8
Ми-8МТ
Тигр
Тигр БА
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
17.11.2021
Российские военные прибыли на полигон в Таджикистане для участия в учении сил спецназа ОДКБ
25.10.2021
Разведчики четырех стран провели штурм населенного пункта на учениях ОДКБ в Таджикистане
22.09.2021
«Эдельвейс», наука взаимодействия
24.05.2018
Какое российское оружие покупает Казахстан
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 14:41
  • 79
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 18.11 13:31
  • 2
Индийский космический аппарат избежал удара с американским
  • 18.11 13:14
  • 9
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 18.11 12:23
  • 1
IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами
  • 18.11 02:45
  • 1
В США удивились размерам Су-75
  • 17.11 23:06
  • 2
Длинная рука России
  • 17.11 21:38
  • 5
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 17:09
  • 1
Израиль показал уничтожителя Т-90
  • 17.11 17:04
  • 1
Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео
  • 17.11 17:02
  • 1
Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1
  • 17.11 16:56
  • 123
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 17.11 13:56
  • 4
Кабмин одобрил соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
  • 17.11 13:14
  • 13
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 17.11 13:05
  • 36
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 17.11 13:04
  • 2
Вертолетный пролет