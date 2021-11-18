Марокко не собирается отказываться от Т-72Б после получения Abrams

В сухопутных войсках королевской марокканской армии продолжается эксплуатация Т-72Б. Несмотря на получение 222 танков М1А1SA Abrams американского производства, отказываться от советских машин командование не собирается - они зарекомендовали себя как простые и надежные.

В настоящее время непосредственно в войсках служат четыре десятка "семьдесят вторых", еще шестьдесят единиц находятся на базах хранения.

Недавно сообщалось, что на них стали устанавливать новые прицелы с французской тепловизионной камерой Catherine FC, которые имеют значительное преимущество по сравнению со старыми инфракрасными приборами ночного видения. Так, дальность обнаружения теперь достигает 5000 метров.

Правда, до сих пор ни одна фотография с модернизированными таким образом "бэшками" так и не была обнародована.

Что же касается М1А1SA Abrams, то в сентябре стало известно о получении последнего 222-го танка.

Договор об их передаче в рамках военной помощи США этому государству был заключен девять лет назад. Первую партию из 22 единиц доставили в июле 2016 года. В этом же месяце состоялась торжественная церемония их принятия на вооружение.

Перед отправкой за океан танки, выведенные до этого в резерв, прошли необходимый капитальный ремонт и модернизацию, в ходе которой они получили обновленное оборудование башен, в том числе автоматы сопровождения целей.

Ожидается, что в ближайшие годы начнется реализация нового контракта на поставку 162 более современных М1А2М.

До этого танки Abrams в Африке находились на вооружении только Египетской армии, имеющей более 1100 единиц такой техники.

• المغرب 🇲🇦 يستلم الدفعة الأخيرة من دبابات أبرامز M1A1 • أستلام المغرب هذا الإسبوع الدفعة الأخيرة من دبابات M1A1 الأمريكية 🇺🇸 التي تعاقد المغرب عليها بعدد 222 دبابة • كما تعاقد أيضا على عدد 162 دبابة من الجيل الأحدث M1A2M • النسخة المغربية بقابلية القاتل الصياد Hunter Killer pic.twitter.com/0zs40e0SRx — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) September 10, 2021

Алексей Моисеев