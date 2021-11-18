Для подготовки к полетам на Crew Dragon отобрали четырех космонавтов РФ

Центр подготовки космонавтов отобрал четырех кандидатов для подготовки к полетам на американском пилотируемом корабле Crew Dragon. Об этом сообщил в среду, 17 ноября, глава Центра Максим Харламов.

«Это четыре человека, основной член экипажа USCV-5 и его дублер, и основной и его дублер USCV-6», — отметил Харламов в беседе с «Интерфаксом».

Он уточнил, что в ближайшее время кандидатуры должны представить госкомиссии для утверждения.

Ранее, 12 ноября, Crew Dragon Endurance с миссией Crew-3 на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС). На борту космического корабля находились американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Матиас Маурер.

Отмечалось, что астронавты приступят к шестимесячной миссии, живя и работая на борту лаборатории микрогравитации, чтобы продвигать научные знания и демонстрировать новые технологии для будущих исследований Луны и Марса.

Миссия NASA SpaceX Crew-3 стартовала 11 ноября на ракете SpaceX Falcon 9 и космическом корабле Crew Dragon со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Вместе с тем в октябре в эфире NASA TV руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано рассказал, что «Роскосмос» и NASA ведут переговоры о перекрестных полетах на МКС. В рамках этих полетов российский космонавт отправится на станцию на Crew Dragon.