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США и РФ пролетели: ОАЭ покупают корейскую систему ПВО

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Источник изображения: warspot.ru

Республика Корея может праздновать крупную победу на международном рынке вооружений. Вчера, 16 ноября, портал janes.com сообщил о том, что Минобороны ОАЭ объявило о намерении приобрести южнокорейскую систему ПВО M-SAM.

В официальном сообщении Минобороны ОАЭ указывается, что система M-SAM станет «качественным дополнением» к уже существующей системе противовоздушной обороны. Предварительная стоимость сделки оценивается в $3,5 млрд.

Пуск ракеты системы M-SAM

Источник изображения: koreaherald.com

Система M-SAM, также известная как Cheongung, является представителем систем ПВО средней дальности и может поражать цели на расстоянии до 40 км и высоте до 20 км. Ракеты этого ЗРК способны развивать скорость до 5 чисел Маха, что является нижним порогом гиперзвука. В компании LIG Nex1 указывают, что поражение цели происходит прямым попаданием.

M-SAM разработана российским конструкторским бюро «Алмаз» при содействии компаний Samsung Thales, LIG Nex1 и Doosan DST. При этом локализации и задействования собственных разработок южнокорейских компаний оказалось достаточно, чтобы в Республике Корея считали её отечественной системой. После передачи прототипов южнокорейской стороне концерн «Алмаз-Антей» продолжил работы и представил российскую систему ПВО С-350 «Витязь». При этом в Южной Корее M-SAM называют эквивалентом американской системы ПВО Patriot.

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Страны
ОАЭ
Россия
США
Южная Корея
Продукция
Patriot ЗРК
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
LIG Nex1
Thales
Алмаз-Антей
Проекты
ГЗЛА
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