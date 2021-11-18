США и РФ пролетели: ОАЭ покупают корейскую систему ПВО

Республика Корея может праздновать крупную победу на международном рынке вооружений. Вчера, 16 ноября, портал janes.com сообщил о том, что Минобороны ОАЭ объявило о намерении приобрести южнокорейскую систему ПВО M-SAM.

В официальном сообщении Минобороны ОАЭ указывается, что система M-SAM станет «качественным дополнением» к уже существующей системе противовоздушной обороны. Предварительная стоимость сделки оценивается в $3,5 млрд.

Пуск ракеты системы M-SAM Источник изображения: koreaherald.com

Система M-SAM, также известная как Cheongung, является представителем систем ПВО средней дальности и может поражать цели на расстоянии до 40 км и высоте до 20 км. Ракеты этого ЗРК способны развивать скорость до 5 чисел Маха, что является нижним порогом гиперзвука. В компании LIG Nex1 указывают, что поражение цели происходит прямым попаданием.

M-SAM разработана российским конструкторским бюро «Алмаз» при содействии компаний Samsung Thales, LIG Nex1 и Doosan DST. При этом локализации и задействования собственных разработок южнокорейских компаний оказалось достаточно, чтобы в Республике Корея считали её отечественной системой. После передачи прототипов южнокорейской стороне концерн «Алмаз-Антей» продолжил работы и представил российскую систему ПВО С-350 «Витязь». При этом в Южной Корее M-SAM называют эквивалентом американской системы ПВО Patriot.