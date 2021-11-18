Минобороны Бразилии планирует передать Уругваю списанные БТР EE-11 "Уруту"

ЦАМТО, 17 ноября. Министерство обороны Бразилии планирует передать Уругваю снимаемые с вооружения колесные бронетранспортеры EE-11 "Уруту", которые в плановом порядке заменяются новыми VBTP-MR "Гуарани".

Как сообщает Infodefensa.com, министр обороны Уругвая Хавьер Гарсия принял 9 ноября своего коллегу из Бразилии Вальтера Соуза Брага Нетто в штабе 1-й кавалерийской бригады в департаменте Ривера (на севере Уругвая).

По итогам встречи Х.Гарсия заявил, что бразильский министр предложил поставлять Уругваю бронетранспортеры EE-11 "Уруту" по мере их списания.

Бразилия в настоящее время также находится в процессе передачи Уругваю в качестве гранта 12 ед. 105-мм самоходных орудий M-108, а ранее по такой же схеме передала Уругваю 25 легких танков M-41C.

Изданию неофициально удалось выяснить, что Уругвай также заинтересован в приобретении некоторого количества бывших в эксплуатации учебно-боевых самолетов EMB-314 "Супер Тукано" для замены устаревших IA-58A "Пукара", списанных несколько лет назад.