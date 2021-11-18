Войти
ЦАМТО

Минобороны Бразилии планирует передать Уругваю списанные БТР EE-11 "Уруту"

595
0
0
БТР EE-11 Urutu
БТР EE-11 Urutu.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 17 ноября. Министерство обороны Бразилии планирует передать Уругваю снимаемые с вооружения колесные бронетранспортеры EE-11 "Уруту", которые в плановом порядке заменяются новыми VBTP-MR "Гуарани".

Как сообщает Infodefensa.com, министр обороны Уругвая Хавьер Гарсия принял 9 ноября своего коллегу из Бразилии Вальтера Соуза Брага Нетто в штабе 1-й кавалерийской бригады в департаменте Ривера (на севере Уругвая).

По итогам встречи Х.Гарсия заявил, что бразильский министр предложил поставлять Уругваю бронетранспортеры EE-11 "Уруту" по мере их списания.

Бразилия в настоящее время также находится в процессе передачи Уругваю в качестве гранта 12 ед. 105-мм самоходных орудий M-108, а ранее по такой же схеме передала Уругваю 25 легких танков M-41C.

Изданию неофициально удалось выяснить, что Уругвай также заинтересован в приобретении некоторого количества бывших в эксплуатации учебно-боевых самолетов EMB-314 "Супер Тукано" для замены устаревших IA-58A "Пукара", списанных несколько лет назад.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Уругвай
Продукция
EMB-314
Похожие новости
19.07.2021
Китайский авиапром долетел до Америки
30.10.2019
Унесенные "Циклоном"
02.04.2014
ФИДАЕ-2014: латиноамериканские амбиции
09.04.2013
ОПК Турции планирует усилить свои позиции в Латинской Америке
28.10.2009
По стопам Чавеса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 14:41
  • 79
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 18.11 13:31
  • 2
Индийский космический аппарат избежал удара с американским
  • 18.11 13:14
  • 9
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 18.11 12:23
  • 1
IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами
  • 18.11 02:45
  • 1
В США удивились размерам Су-75
  • 17.11 23:06
  • 2
Длинная рука России
  • 17.11 21:38
  • 5
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 17:09
  • 1
Израиль показал уничтожителя Т-90
  • 17.11 17:04
  • 1
Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео
  • 17.11 17:02
  • 1
Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1
  • 17.11 16:56
  • 123
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 17.11 13:56
  • 4
Кабмин одобрил соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
  • 17.11 13:14
  • 13
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 17.11 13:05
  • 36
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 17.11 13:04
  • 2
Вертолетный пролет