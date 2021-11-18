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Cumhuriyet (Турция): каковы цели окружения со стороны США?

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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

По мнению автора статьи, турецким властям следует держать США как можно дальше от Черного моря и твердо придерживаться конвенции Монтрё о проливах. Он призвал пресекать провокационные действия американцев не только в этом регионе, ведь речь идет об «ожесточенной конкуренции между крупными державам».

В последние дни между Польшей и Белоруссией наблюдается напряженность. Хотя кажется, что напряженность вызвана беженцами и мигрантами, на самом деле причина в том, что Польша держится близко к США, а Белоруссия - поближе к России. Иными словами, речь идет об ожесточенной конкуренции между крупными державами, и сосредоточение сил США в Греции также полезно рассматривать в этом контексте.

США пытаются окружить Россию со стороны Черного моря, Восточной Европы, Балкан, Балтийского моря, Средней Азии. Одна из целей концентрации сил США в Греции и их интереса к Восточному Средиземноморью состоит в том, чтобы окружить Турцию, в то время как другие цели - окружить Россию и препятствовать растущему интересу Китая к этим регионам. Известно, что Китай проявляет большой интерес к Эгейскому и Средиземному морям в рамках проекта "Один пояс, один путь" и вкладывает инвестиции в Пирейский порт - крупнейший порт Греции. В афинском порту, который является одним из стратегических портов Греции, также растет вес России. Поэтому наращивание США военной мощи в Греции наряду с другими причинами, вне всякого сомнения, связано и этими обстоятельствами.

Это еще не все. США таким образом открыто заявляют о своей военной и политической поддержке Греции и подают сигнал Турции, а также показывают, что в напряженности Афины - Анкара они стоят за Афинами. В то время как Греция фактически становится американской базой, США делают ход в направлении Ближнего Востока, Центральной Азии, Средиземноморья, Черного моря, Кавказа, Каспийского бассейна. После того как США вышли из Афганистана побежденными, не смогли найти базу в Центральной Азии, не справились с Ираном, значительно уменьшили свое военное присутствие в Ираке, не сумели свергнуть Асада в Сирии и полностью уступили России инициативу в Карабахе, они усиливают свои позиции в Эгейском море через Грецию. В то же время США пытаются сделать Грузию и Украину членами НАТО и, обойдя конвенцию Монтрё о проливах, демонстрировать свой флаг на постоянной основе в Черном море.

Что делать?

В этих условиях Турция вместо того, чтобы зазывать США в Черное море, должна держать их вдали от региона. А для этого твердо придерживаться конвенции Монтрё и отстаивать ее.

Вместо того чтобы просить США проявить больше инициативы в Сирии, необходимо как можно скорее начать контактировать с Сирией и оказать содействие сирийской администрации в плане защиты независимости, целостности, суверенитета и политического единства страны.

Следует развивать отношения с Россией, Китаем, Ираном и другими соседними странами, формировать союзы при ведущей роли Турции и еще больше укреплять связи с тюркским миром, исламскими странами.

Приоритетом должна быть производственная экономика. При этом необходимо использовать стратегическое планирование. Нужно учитывать как внутренний спрос, так и экспортный потенциал.

Необходимо поднять планку в образовании, науке, праве, демократии. Никогда не следует забывать слова Мустафы Кемаля Ататюрка: "Главное - фронт внутренний".


Барыш Достер (Barış Doster)

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