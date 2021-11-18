Подводник рассказал о переданной в музей Балаклавы субмарине С-49

В подземный канал музейного комплекса "Балаклава" завели подводную лодку С-49 проекта 633РВ. После установки в сухом доке она станет частью музейной экспозиции. Последнюю представительницу серии ждала разделка на металл, но ветераны подводного флота и музейщики добились ее сохранения.

Возвращение подлодки стало большим событием для жителей Балаклавы и ветеранов-подводников. Они пришли на набережную, чтобы увидеть, как субмарину заводят в штольню когда-то секретного объекта 825 ГТС. Движение по Таврической набережной было перекрыто. Понтонный автомобильный мост у входа в канал отвели в сторону, чтобы открыть путь подлодке. Работу механизмов моста проверили заранее.

Подлодку в музей доставили моряки Черноморского флота, операция заняла целый день. Буксировка из Южной бухты Севастополя началась с 7 утра. Около 15 часов дня буксиры завели субмарину в Балаклавскую бухту. В одном из ресторанов на противоположном берегу бухты включили "Усталую подлодку" - народный гимн подводников. В 15.50 С-49 начали затягивать в подземный канал с помощью лебедки. Это самая сложная часть: завести корпус длиной 78 метров и шириной 6,7 метра в узкую штольню с ограниченным обзором. Около 17 часов С-49 ошвартовали у причальной стенки подземного комплекса.

- Объект 825 ГТС принимал на ремонт и обслуживание такие подлодки, теперь посетители музея смогут увидеть ее своими глазами, - сказал директор Балаклавского подземного музейного комплекса Павел Плеханов.

Капитан второго ранга Валерий Шевцов служил командиром БЧ-5 этой подлодки в 1985-1991 годах, участвовал в ракетных испытаниях.

- В этом году С-49 празднует 60-летие, - напоминает Шевцов. - 31 декабря 1961 года она вошла в состав ВМФ СССР и спустя 60 лет получает вторую жизнь.

С-49 начала службу на Северном флоте, а в 1970 была переведена на Черноморский флот, где стала опытовой подлодкой. В Севастополе ее модернизировали по проекту 633РВ для испытаний противолодочных комплексов "Водопад", "Ветер" и "Вьюга". Лодка получила своеобразную надстройку в носовой части, где размещались два торпедных аппарата. С 1972 года на С-49 начали испытывать торпедо-ракеты.

- На этой подлодке в 1975 году была впервые произведена стрельба торпедо-ракетой с глубины 240 метров, - говорит подводник. - Результаты этих испытаний легли в основу разработки ракетных комплексов для атомных подводных лодок 671 проекта. Испытания продолжались вплоть до развала СССР. В последние годы на ней испытывали ракеты, которые потом пошли в серийное производство.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Черноморского флота, С-49 была выведена из состава флота в 1996 году, затем использовалась как плавучая зарядная станция для других субмарин, получив название ПЗС-50. Ее передали музею несколько месяцев назад, после чего поставили на ремонт в Северный док Севастополя.

С-49 установят в сухой док музейного комплекса в ближайшее время. В декабре подлодку уже смогут увидеть посетители. Пока на нее можно будет смотреть сверху, со смотровой площадки. В дальнейшем музей планирует предоставить доступ в сам сухой док, чтобы лодку можно было осмотреть со всех сторон. В планах проводить экскурсии и внутри субмарины, однако подготовка к ним может занять несколько лет.

Справка "РГ"

Дизель-электрические подводные лодки проекта 633 строились с 1957 по 1961 год. В 1971-1980-х годах две подлодки С-49 и С-11 были модернизированы по проекту 633РВ для испытаний противолодочных ракетных комплексов. С-49 базировалась в Феодосии, в последние годы службы входила в состав 475 дивизиона подводных лодок.

Юлия Крымова (Севастополь)