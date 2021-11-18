Превзойдет всех: в Китае отметили уникальность С-550

Новый зенитный ракетный комплекс С-550 "одним рывком" превзойдет системы противоракетной обороны США и Израиля, его возможности будут на порядок выше. Такое мнение приводится в материале китайского портала Sohu.

Вместе с данными о предстоящем перевооружении российской армии на С-500 "Прометей" была анонсирована разработка комплекса С-550, который станет первой в мире мобильной системой противоракетной и космической обороны. И это далеко не единственное его преимущество.

С-550, судя по имеющимся данным, сможет перехватывать различные баллистические ракеты за пределами атмосферы, включая межконтинентальные. Его целями станет и другое космическое вооружение, например, американский орбитальный истребитель X-37B. То есть его противоракетные характеристики значительно выше, чем у С-400, С-500 и американской системы ПРО Aegis, оснащенной ракетами SM-3Block llB.

- Существующие на данный момент комплексы ПРО являются стационарными. максимальный радиус действия системы ПВО С-500 может достигать 600 километров, а максимальная высота стрельбы - 200 километров. И если С-550 действительно достигнет таких же показателей, то отставание России в области противоракетной обороны, вероятно, будет устранено одним рывком, - приводит выдержку из материала "ИноСМИ".

Автор проводит аналогию между С-550 и С-350, которая основана на системе С-300, но обладает более высоким уровнем автоматизации и огневой мощи. Используя несколько типов ракет, комплекс способен уничтожать цели на ближней, средней и высокой дальности. То есть ЗРК С-350 может вести самостоятельные боевые действия без поддержки системы ближнего действия.

- В ходе создания С-350 российские разработчики начали применять в своих проектах самые передовые в мире электронные технологии. Россия смогла удовлетворить свои стратегические потребности, накопив значительный опыт в микроэлектронике, - говорится в публикации.

Тимур Алимов