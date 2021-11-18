Aktuálně (Чехия): давление Путина на Запад. Он перебросил войска к границе с Украиной, НАТО протестует

США предупредили союзников в Европе о возможной «российской агрессии» на Украине, пишет Aktuálně. Издание приводит мнение эксперта по России, который предполагает, что причин для переброски войск к границе с соседней Украиной у Москвы несколько. И одна из них — желание Кремля узнать, как далеко он может зайти, прежде чем НАТО и ЕС отреагируют.

Соединенные Штаты предупредили европейских союзников о возможной агрессии России на востоке континента. В последние дни Кремль стягивает к границам с Украиной и Белоруссией большой контингент, а Североатлантическому альянсу Москва говорит, что Западу не должно быть дела до передвижения войск на ее собственной территории. Более того, европейские государства столкнулись с миграционным кризисом на польской границе.

Еще на прошлой неделе агентство "Блумберг" написало, что Соединенные Штаты предупредили Европу о возможном вторжении России на Украину. Источник агентства в Белом доме в четверг подтвердил, что США обсуждают с европейскими союзниками опасные передвижения российских частей у границ РФ. Это следует из спутниковых снимков региона.

"Раз о возможной российской агрессии официально говорят сначала американцы, а за ними и британцы, ситуация на самом деле серьезная. Это не просто российские учения", - заявил изданию "Актуалне" эксперт по Украине и России Давид Стулик (David Stulík) из аналитического центра "Европейские ценности".

Об обострении отношений между Европой и Россией в нескольких британских СМИ говорил и генерал Ник Картер, который покидает пост главы британских вооруженных сил. "По всей видимости, Россия рассматривает мировой стратегический контекст как постоянную борьбу, в которой они готовы использовать любые инструменты государственной власти, чтобы добиться желаемого. Но я не думаю, что Россия хочет открытого конфликта", - заявил генерал.

Стулик, который на протяжении двенадцати лет работал пресс-секретарем дипломатического представительства Европейского Союза в Киеве, предполагает, что причин для переброски российских войск к границе несколько. "На мой взгляд, Путин всегда преследует несколько целей, и если одна из них не достигнута, он переключается на другую", - объясняет эксперт.

Белорусский сценарий

Сейчас Европа столкнулась с кризисом на белорусской границе с Польшей, Литвой и Латвией. Режим диктатора Александра Лукашенко привозит туда тысячи беженцев с Ближнего Востока и из Азии, подталкивая их к пересечению границы с Евросоюзом. Им противостоят десятки тысяч солдат, не только польских, но и, например, британских. На границе уже погибли десятки человек, включая детей, и ситуация перерастает в гуманитарную катастрофу.

"Передвижение войск может быть связано с кризисом в Белоруссии, так как тем самым Владимир Путин еще больше повышает градус напряженности", - полагает Стулик. Но, кроме того, как он говорит, российский президент может оказывать давление и непосредственно на Лукашенко, поскольку российская армия дислоцирована и на территории Белоруссии.

"Важно, что граница между Украиной и Белоруссией практически не защищена. Ее протяженность составляет 800 километров, и в основном ее никто не охраняет. Там просто лес", - объясняет бывший дипломат. Правда, после прошлогодних протестов против фальсификации президентских выборов в Белоруссии Украина постепенно укрепляет свою границу, но это длительный процесс.

Красная линия

Активизацией сил на границах обеспокоены и в НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг после переговоров с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой призвал Россию снизить напряженность на восточной границе Украины.

"НАТО следит за передвижениями российских сил у границы, и проводятся консультации как с союзниками, так и с партнерами, такими как Украина и ЕС. Альянс сохраняет бдительность, но готов к диалогу с Россией для снижения риска роста напряженности и эскалации", - подтвердил нашему серверу чешский посол при НАТО Якуб Ландовски.

Еще одна причина того, почему российские подразделения сосредотачиваются на границе, по мнению аналитика Давида Стулика, заключается в желании Кремля узнать, как далеко он может зайти, прежде чем НАТО и ЕС отреагируют. "Путин любит делать два шага вперед, чтобы потом сделать один шаг назад. А ряд европейских стран, прежде всего Франция и Германия, потом радуются, видя в этом желание России быть конструктивной, но они забывают, что де-факто Россия продвинулась на один шаг вперед", - считает Стулик и напоминает о ситуации весной, когда российские войска проводили близ украинской границы учения. После обращения Европейского Союза Путин отвел войска, но там остались оборудование и базы, которые теперь позволяют мобилизовать силы у границ за несколько дней.

Проблемы дома

По словам Стулика, российского президента устраивают растущие цены на энергоносители, с которыми сейчас столкнулась Европа. На прошлой неделе белорусский диктатор Александр Лукашенко пригрозил европейским государствам тем, что если ситуация на границе не будет урегулирована, он прекратит поставки газа, которые поступают на Запад из России через его страну. Вместе с тем Москва продолжает обсуждать с Германией запуск газопровода "Северный поток - 2", который ведет в обход транзитных стран, таких как Украина.

Давид Стулик также предполагает, что передвижения войск могут служить для отвлечения внимания от внутриполитических проблем Путина. Эксперт отмечает, что его популярность в последние месяцы снизилась. После протестов против пенсионной реформы страна безуспешно борется с коронавирусом, и люди не доверяют отечественной вакцине "Спутник V", а врачи измождены и крайне недовольны.

Доминика Перлинова (Dominika Perlínová)