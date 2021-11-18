Ближневосточные страны заинтересовал российский комплекс ROSC-1

Страны Ближнего Востока заинтересованы в покупке уникального российского комплекса обеспечения орнитологической защиты и противодействия беспилотникам для аэропортов ROSC-1. Это система, в которую внедрены элементы искусственного интеллекта.

Об этом ТАСС сообщил советник заместителя генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Виталий Репин. В рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2021 уже провели переговоры с рядом стран Ближнего Востока. Виталий Репин отметил, что пока только идет работа по заключению соглашений, о контрактах говорить рано.

ROSC-1 - единственная система в мире, которая может отличить в стае птиц маленький беспилотник. Она сделана на базе допплеровского метеорологического локатора, который обнаружит и идентифицирует цель. А уже после этого будут задействованы системы по возможному перехвату беспилотника и его посадки в нужном месте. Кроме того, орнитологическая безопасность предусматривает информирование диспетчера о наличии птицы на взлетно-посадочной полосе и на рулежной дорожке.

"РГ" писала о том, что в России в ближайшее время испытают комплекс обнаружения и противодействия беспилотникам ROSC-1. Это пример трансфера военных технологий в гражданское русло. Испытания пройдут в аэропорту Самары.

Светлана Цыганкова